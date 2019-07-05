Старі кадри Грицака розгорнули інформкампанію проти Баканова, - політологи

Представники старих управлінських кадрів в СБУ, пов'язаних з генералом Василем Грицаком, розгорнули в засобах масової інформації активну кампанію шельмування нових осіб, які прийшли в Службу безпеки України разом з командою Івана Баканова, - вважають експерти, опитані в рамках експертного опитування, проведеного Фондом "Українська політика".

Так політолог Костянтин Бондаренко оцінює попередню епоху в СБУ як час репресій: "СБУ пережила один з найскладніших і ганебних періодів у своїй історії -"грицаківщину". Нормальним явищем стали репресії проти неугодних - найчастіше під надуманим приводом. Представники бізнесу неодноразово скаржилися на тиск з боку Служби безпеки. Притчею во язицех стали воєнізовані радикальні угруповання, що контролюються СБУ і розправляються з інакомислячими... Все це в сукупності аргументувалося необхідністю боротьби з російськими агентами і загрозою з боку "держави-агресора".

На думку експерта, те, що відбувається в СБУ - закономірно: старі кадри чіпляються за владу і намагаються очорнити нових людей, опираючись новим призначенням. Звідси і така кількість публікацій в ЗМІ щодо нових призначенців.

К. Бондаренко наводить низку прикладів: "Найбільш серйозною мішенню став заступник Баканова генерал Анатолій Калюжняк, якого звинуватили в тому, що він - представник команди Януковича. Насправді багато хто знає Калюжняка як людину, яка працювала в Головному управлінні "К" і зруйнувала багато корупційні схеми, а також перекрила шляхи постачання контрабанди. Доводилося чути позитивні характеристики, які давалися Калюжняку, і це важливо - з огляду на те, що саме управління "К" необхідно реформувати в першу чергу. Тим більше, що про управління "К" - найболючіше з точки зору багатьох можновладців, так як займається основою основ - корупцією".

Також до позитивних призначень політолог відносить очікувану заміну одіозного генерал-лейтенанта Віктора Кононенко на генерал-майора Анатолія Дублика (він буде займатися питаннями, пов'язаними з захистом національної державності). Це призначення також викликало шквал критики, з підключенням впливових рупорів старої влади.

Кирило Куликов, український політик, народний депутат VI скликання, керівник Національного бюро Інтерполу в Україні (2005-2007) також вважає, що причина появи маси негативних матеріалів у ЗМІ - "природна реакція відторгнення старої команди на прийняті укази".

"Завдяки цій старій команді, завдяки цій службі в країні порушувався закон усіма наявними способами. СБУ виступала спонсором всіляких радикальних угруповань, на рахунках яких: побиття громадян, журналістів, активістів, в тому числі, вбивства. Зараз, наскільки я знаю, підбором кадрів СБУ займаються люди компетентні, грамотні і професійні, зокрема, Микола Васильович Банчук. до речі, про нього теж вийшли провокаційні коментарі в ЗМІ. Але я йому вірю, знаю, що він - професіонал. він патріот в хорошому сенсі цього слова. Я рідко вимовляю це слово, бо останнім часом воно втратило своє справжнє значення. Микола Васильович - генерал прокуратури, порядна і нормальна людина, його складно налякати. Я був приємно здивований, що зайнявся роботою професіонал", - зазначив експерт.

Кирило Куликов також зазначив, що поки складно оцінити дії нової команди, потрібно бачити цілісну концепцію. Але, у всякому разі, видно, що команда, яка працює з СБУ, не дає нікому з боку втручатися і керувати їх діями. Це вже добре. З одного боку, де-юре, ніхто не може втрутитися в їх дії. З іншого - дуже багато бажаючих "впливати".

Серед кадрів, які залишилися в СБУ з часів минулої влади і професіоналізм яких експерти оцінили досить високо, названий також керівник Управління контррозвідки генерал Олексій Петров.