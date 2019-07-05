"Соціальна справедливість" запропонувала новий підхід для вирішення конфлікту на Донбасі

Політична партія "Соціальна справедливість" розробила план реалізації Стратегії національної безпеки України як мирної держави.

Про це повідомляє прес-служба партії.

На думку команди, миру можна досягнути не зброєю, а завдяки діалогу. Сьогодні це єдиний правильний підхід, який покликаний зберегти життя українців та українські території. Лише прямі переговори сторін протистояння – шлях до розв’язання конфлікту.

"Досить ігнорувати реальний стан речей. Поки Україна не долучиться до переговорного процесу на правах повноправного учасника, не використовуючи посередників, доти ми будемо ходити по колу. Скільки ще людей повинно загинути, щоб ми зрозуміли, що слід мати активну позицію?" – наголосила голова партії "Соціальна справедливість" Алла Шлапак. Члени партії переконані, що переговорна політика навколо конфлікту на Донбасі у чинному форматі позбавляє Україну геополітичної суб’єктності, чого сучасна незалежна держава не може собі дозволити.

Також у "Соціальній справедливості" вважають, що боротьбу потрібно вести не лише у прямому значенні цього слова. "Ми також повинні боротися за людей, за їхні серця та розум. Україна має стати прикладом для тимчасово окупованих територій – країною з сильною економікою, високим рівнем життя, стабільними соціальними гарантіями, де кожен громадянин зможе гідно жити, матиме можливість захищати свої права та свободи, а держава стане соціально справедливою і дбатиме про добробут кожного", – підкреслила голова партії "Соціальна справедливість" Алла Шлапак.

У новому скликанні парламенту партія готова продовжити роботу у законодавчій площині. Зокрема, експерти "Соціальної справедливості" наполягають на створенні окремого Кодексу національної безпеки, основою якого стануть Закон України "Про національну безпеку", стратегія, положення, концепції, а також усі галузеві закони, які стосуються сфери національної безпеки.

Партія "Соціальна справедливість" пропонує створити в Україні сучасну модель національної безпеки, яка відповідно до Конституції та Стратегії національної безпеки складатиметься з державної та недержавної системи безпеки.

"Остання обов’язково повинна бути складовою національної безпеки. Вона за своєю суттю є позабюджетною резервною правоохоронною системою. Ця система виконує важливу функцію з адаптації військослужбовців ЗСУ, правоохоронних органів, воїнів АТО, звільнених у запас, створює робочі місця, наповнює бюджет шляхом сплати податків, виступає партнером держави під час проведення масштабних міжнародних заходів, таких як пісенний конкурс "Євробачення-2017". Фактично вона вже створена й успішно функціонує, але законодавчо не врегульована. Партія "Соціальна справедливість" працює над розробкою необхідних законопроектів, які виправлять цю ситуацію", – наголосив експерт з питань безпеки та кандидат у народні депутати від партії "Соціальна справедливість" Олександр Дічек.