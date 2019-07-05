Асоціація "Укртютюн" відреагувала на дії правоохоронців щодо боротьби з контрабандою сигарет

Асоціація "Укртютюн" відреагувала на активізацію роботи з протидії контрафакції та контрабанді сигарет в Україні.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на коментар асоціації на повідомлення Державного бюро розслідувань, Посольства Великобританії в Україні та українських ЗМІ.

"За даними аудиту ринку тютюнових виробів, обсяг незаконно виготовлених і незаконно ввезених цигарок на внутрішньому ринку зріс майже у 6 разів за останні два роки. Ми оцінюємо втрати місцевих та державного бюджету від нелегальної торгівлі тютюновими виробами в 2019 році в 4.5 млрд грн", - зазначили в прес-службі.

Асоціація переконана, що зусилля правоохоронців дозволять поступово вирішити проблему виробництва та обігу тютюнових виробів з порушенням чинного законодавства та запобігти бюджетним втратам.

"Закликаємо Міністерство фінансів прискорити подання на розгляд уряду проекту Плану заходів з виконання Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року", - заявили в асоціації.

Як наголошується, компанії-члени асоціації є національними компаніями, які ведуть свій бізнес в Україні вже понад 25 років, а виробництва розташовані в Україні.

Компаніями-членами "Укртютюн": створено 5 000 робочих місць на підприємствах асоціації, і 95 000 робочих місць у суміжних сферах; сплачено 43,7 млрд грн – в 2018 році, що становить 6% податкових надходжень до держбюджету України; інвестовано 1,3 мільярда доларів США в економіку України.

Протягом багатьох років компанії-члени входять в "десятку" найбільших платників податків України.

Крім того, Україна є постійним виробником для внутрішнього ринку і зростанням експортних хабом з виробництва тютюнових виробів, зазначили в прес-службі.

"Це важливе досягнення і української держави, і виробників в умовах, коли абсолютна більшість товарів повсякденного попиту світових брендів, які купують українці, є імпортованим", - заявили в прес-службі.