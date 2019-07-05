Екс-генпрокурор Махніцький балотується на окрузі, де головою ОВК є його родичка, – ЗМІ

Колишній генеральний прокурор України, "свободівець" Олег Махніцький вирішив повернутися до великої політики. Він вирішив балотуватися по мажоритарному виборчому округу №124, куди входить Червоноград, Сокальський район та частина Кам’янко-Бузького району на Львівщині.

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

Махніцький написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook: "Йду на парламентські вибори по 124-му виборчому округу. Йду самовисуванцем, оскільки не бачу політичних партій та рухів, які могли би претендувати на роль політичної еліти… Не шукав собі легкого шляху. Хоча було декілька пропозицій від громадських організацій. Аргументація: на інших округах менше конкуренція, більша підтримка, тому простіше виграти. Але зупинив свій вибір саме на 124-му окрузі. Чому?", - риторично запитав колишній генпрокурор і відразу пояснив, що йде або виконати сподівання Євромайдану, який, до речі, свого часу делегував його очолити Генеральну прокуратуру України.

Щоправда, несподівано виявилося, що саме на окрузі №124, до якого входять згадані Червоноград, Сокальський район та частина Кам’янко-Бузького району, головою окружної виборчої комісії (ОВК) є рідна сестра дружини Олега Махніцького - Марія Березюк.

Наприкінці червня вона припинила свої повноваження голови ОВК №124, написавши особисто заяву. Про це є відповідна постанова ЦВК. Її на посаді замінила Лілія Бачинська, яка представляла політичну партію "Опозиційний блок". Проте за кілька днів партія Олександра Вілкула відкликала Лілію Бачинську за власним поданням. Натомість головою комісії знову стала родичка Махніцького - Марія Березюк. Найцікавіше, що цього разу вона очолює ОВК вже не від партії "Свобода", а саме від "Опозиційного блоку". При цьому дружина Олега Махніцького й досі член Центральної виборчої комісії, куди прийшла по квоті "свободівців" у 2014 році.

Зокрема, у декларації вона вказала квартиру в Радехові, яка належить по 25% їй, Марії Березюк, Григорію Березюку, Іванні Березюк. Згідно з декларацією, що подана у 2015 році, Катерина Махніцька також зазначає своє дівоче прізвище Березюк. Всі ці факти дають очевидну відповідь, чому Олег Махніцький вирішив балотуватися до парламенту саме по округу №124.

Нагадаємо, що колишній в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький був призначений на цю посаду після перемоги Революції гідності у лютому 2014 року та пробув на ній кілька місяців. За цей період не було розслідувано жодної гучної справи по розстрілам на Євромайдані чи викриттю корупційних схем. Натомість сам Олег Махніцький неодноразово фігурував у справах про перевищення службових повноважень і навіть намагався судитися нібито через своє незаконне звільнення. При цьому визнавав, що не збирається повертатися на посаду.