Зеленський не знає, як зупинити війну, і хоче порадитися з депутатами, – блогер

Президент України Володимир Зеленський не знає, як зупинити війну, і хоче порадитися про це з депутатами. Про це заявив політолог Олексій Якубін у своїй публікації в соціальній мережі Facebook.

"За останні тижні ми вже зрозуміли, що у президента Зеленського немає чіткої позиції щодо багатьох важливих питань. І, на жаль, як вирішувати конфлікт на Донбасі і відновлювати мир – він теж не знає. Як тепер виявилося, він для цього буде радитися з депутатами... Ми всі чудово пам'ятаємо, як на президентських виборах Зеленський говорив, що мир – це першочергове завдання і він зробить все, щоб його досягти", – написав експерт.

За його словами, незважаючи на передвиборчі обіцянки, у Зеленського не поспішають встановлювати мир.

"Один з членів Зе-команди – Володимир Воронов – нещодавно заявив, що "швидкого вирішення конфлікту бути не може". Замість цього він пропонує створити у Верховній Раді спеціальний комітет, який займатиметься питанням щодо реінтеграції окупованих територій. Тобто замість якихось активних і зрозумілих дій із вирішення конфлікту, нові депутати будуть знову займатися "обговореннями" – читай тягнути гуму, розводити бюрократію", – зазначив політолог.

Він також уточнив, що це не думка окремого члена президентської команди – підтримав цю тезу і глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Він (Разумков, – ред.) заявив, що конфлікт на Донбасі неможливо вирішити "шапкозакидання". Спасибі, ми вже зрозуміли, що замість цього Зеленський і його команда планують займатися "комітетостворенням". Знову. Виходить, ніхто не планує вести активну дипломатію, на повну використовувати Мінські угоди, використовувати різні треки, нарешті розпочати їх виконання, почати прямі переговори з усіма сторонами конфлікту. Замість цього у нас знову будуть знову просторікувати і писати фантастичні концепти, які ніхто ніколи не зможе втілити в життя. Замість того, щоб спробувати реалізувати Мінськ у всій повноті – а потім вже робити висновки", – констатував Олексій Якубін.