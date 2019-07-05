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05 липня 2019, пʼятниця, 14:50 13
Суспільство 2019-07-05T16:15:02+03:00
Українські Новини
ДСНС вимагає опечатати головний офіс "Укренерго" і заборонити доступ співробітників компанії в будівлю

ДСНС вимагає опечатати головний офіс "Укренерго" і заборонити доступ співробітників компанії в будівлю

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявляє, що Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві вимагає відключити від енергопостачання головний офіс "Укренерго" і заборонити доступ співробітників компанії в будівлю.

Про це йдеться в повідомленні НЕК, передають Українські Новини.

"Головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Києві вимагає відключити від енергопостачання головний офіс "Укренерго", а також опечатати і заборонити доступ співробітників компанії в будівлю. Позов з такими вимогами поступив в київський Окружний адміністративний суд 26 червня.

Вимоги Держслужби ґрунтуються на переліку порушень пожежної безпеки, які були визначені після останньої позапланової перевірки компанії. Вона була проведена 15 травня цього року. У позові ДСНС зазначено, що порушення нібито свідчать про відсутність у компанії системи заходів для запобігання та гасіння пожеж, а також швидкого реагування на них", - йдеться в ньому.

При цьому "Укренерго" заявляє, що жодна з наведених після перевірки ДСНС вимог не є такою, яку не можна усунути.

"Ще в липні минулого року компанія склала план усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, розрахований до 2020 року. З тих пір було виконано більшість запланованих заходів, а залишилися лише ті, які потребують реконструкції будівлі, яка запланована на 2020 рік... Недоліки, які не вимагали ремонтних робіт, компанія усунула ще в травні, відразу після останньої позапланової перевірки", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, задоволення позову ДСНС неминуче призведе до порушення стабільної роботи всієї енергосистеми країни.

Як повідомляли Українські Новини, частину готелю Hilton закрили через проблеми з пожежною безпекою.

Раніше ДСНС просила припинити роботу низки ТРЦ, шкіл і лікарень у Києві через порушення правил пожежної безпеки.

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