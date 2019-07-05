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05 липня 2019, пʼятниця, 13:19 213
Політика 2019-07-05T14:00:01+03:00
Українські Новини
Кличко планує встановити на 120 столичних вулицях сучасне освітлення

Кличко планує встановити на 120 столичних вулицях сучасне освітлення

Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

Ще на 120-ти столичних вулицях цього року замінять старе вуличне освітлення на сучасне. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook та опублікував відео, як модернізують освітлення в Голосіївському районі столиці.

"Київ стає світлішим і безпечнішим!Ще на 120-ти столичних вулицях цього року замінимо старе вуличне освітлення на сучасне і яскраве.  Співробітники КП "Київміськсвітло" встановлять 15 тисяч нових, економічних LED-світильників. Сьогодні роботи тривають у різних районах столиці. Наприклад, найближчим часом "засвітяться" вулиці Бориспільська та Ломоносова. Світліше стане і на Трухановому острові. Працюють фахівці на Столичному шосе, де встановлять 569 нових опор для сучасного освітлення", - написав Кличко.

Він зазначив, що модернізацію зовнішнього освітлення здійснюють не тільки на великих вулицях і проспектах. Мер показав відео, як триває заміна старих опор та світильників на вулиці Маричанській у Голосіївському районі.

"Нові яскраві LED-світильники роблять рух на вулицях більш комфортним та безпечним. І для водіїв, і для пішоходів. До того ж, використання сучасних світлодіодних ламп дозволяє економити близько 30% на сплаті за електроенергію. Наприклад, минулого року, завдяки модернізованому освітленню, столиця заощадила 11 мільйонів гривень", - підкреслив Віталій Кличко.

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