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05 липня 2019, пʼятниця, 13:10 7
Вибори 2019-07-05T13:45:02+03:00
Українські Новини
Краще нове жеребкування ніж оспорювання результатів голосування, - політолог Молчанов

Краще нове жеребкування ніж оспорювання результатів голосування, - політолог Молчанов

Нове жеребкування партій по нумерації у виборчому бюлетені можна зробити оперативно, і це ніяк не вплине на підготовку до виборів і на дати. Краще жеребкування зараз, ніж нескінченні заперечування результатів потім. Про це пише на своїй сторінці в Facebook політолог Кирило Молчанов.

"Рішення про пережеребкування здається шокуючим, коли частина партій вже встигли розвісити борди і надрукувати газети з обліковим номерами. Але за духом і буквою закону воно абсолютно правильно. Чому партії Саакашвілі дістався перший номер з кінця без жеребкування, тому, що ЦВК "обламала" її проводити, просто видавши 22 номер, тому що всім було так зручніше? Адже закон вказує зовсім на інший порядок черговості", - пише експерт.

Молчанов підкреслює, що тим самим і суд, і Рух Нових Сил створили можливість будь-якої з партій оскаржити свій номер і через нову жеребкування використовувати другий шанс витягнути число краще.

"Тому єдина причина сьогоднішньої ситуації з пережеребкуванням трохи більше, ніж за два тижні до виборів - чисто вина Центральної виборчої комісії. Нове жеребкування зараз - набагато краще, ніж оспорювання результатів виборів після дня голосування, на підставі того, що якась партія з 4.9999 % була позбавлена ​​можливості витягнути той же 22 номер", - переконаний експерт.

На думку політолога, все це можна зробити оперативно, а розмови про можливий зрив вигідні тільки аутсайдерам гонки - представникам попередньої влади.

"Хочу нагадати, в ЦВК більшість сформована з представників БПП і НФ які у виборах взагалі не зацікавлені. Так що закрадається думка, що спеціально партії Саакашвілі видали номер без пережеребкування, щоб потім був привід оскаржити в суді", - резюмує Молчанов.

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