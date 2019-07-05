ФГВФО виступає за прискорення продажу активів збанкрутілих банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виступає за прискорення процедури продажу активів збанкрутілих банків.

Про це на круглому столі "Чому іноземні інвестори не стоять у черзі за українськими активами?" заявила заступник директора-розпорядника ФГВФО Світлана Рекрут.

"Завдання фонду організувати прозорий процес. Це дозволяє нам досягти максимальної ціни", - сказала вона.

За словами Рекрут, держава затягнула з продажем активів банків, що збанкрутували.

"Ми дійсно не були готові до того, щоб продавати активи коли почалася банківська чистка. Не було інфраструктури, не було потужностей з продажу. Я визнаю, що ми, по суті, втратили реалізацію активів потенційним покупцям", - заявила менеджер ФГВФО.

З нею згоден і партнер компанії Asters Андрій Пожидаєв.

"Реалізація майна проходить дуже повільно і з купою проблем. Безумовно її варто було б прискорити", - вважає він.

На думку члена ради НБУ Тимофія Милованова, заставні активи треба продавати швидко і не важливо за якою ціною, щоб інвестори змогли швидше зайнятися їх розвитком.

"Найголовніше, щоб активи працювали", - сказав він.

Коментуючи, торги з продажу пулу олійно-жирових активів "Дельта банку" компанії "Скай", Рекрут зазначила, що у ФГВФО немає юридичних підстав анулювати угоду, незважаючи на те, що в ході торгів ціна впала на 80% до 182 млн гривень.

Операцію вже погодив як заставний кредитор Укрексімбанк.

Рекрут поскаржилася на українські суди, які зірвали березневий аукціон з продажу пулу кредитів "Дельта Банку", в ході якого ціна виросла до 906 млн гривень.

"Який іноземний інвестор полізе в Україну з такими судами?", - задала вона риторичне питання.

Резюмуючи, Рекрут зазначила, що для поліпшення інвестиційного клімату України необхідно підвищити захист прав кредиторів і висловила надію, що це знайде своє відображення в новому законі про банкрутство.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізосіб 7 червня на майданчику The Debt Exchange продав зобов'язання за кредитними договорами "Дельта Банку" за 182,5 млн грн. Стартова ціна становила 868,8 млн гривень і в ході торгів ціна знизилася майже на 80%.

Переможцем аукціону стала фінансова компанія "Скай", кінцевим бенефіціаром якої є власник "Кернел Груп" Андрій Веревський. Вона ж в березні 2019 перемогла в аукціоні, погодившись заплатити 906 млн грн за активи "Дельта Банку", однак угоду заблокував Окружний адміністративний суд Києва за позовом фінансової компанії "Октант", яка навіть не брала участь в торгах.

До цього Фонд гарантування 10 разів безуспішно намагався продати цей пул активів через ProZorro.