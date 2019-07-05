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05 липня 2019, пʼятниця, 12:19 373
Економіка 2019-07-05T14:00:03+03:00
Українські Новини
Введення нової моделі енергоринку відповідає взятим Україною зобов'язанням перед Світовим Банком

Введення нової моделі енергоринку відповідає взятим Україною зобов'язанням перед Світовим Банком

Запуск в Україні нового оптового ринку електроенергiї 1 липня 2019 року відповідає взятим Україною зобов'язанням перед Світовим Банком. Про це повідомив керівник інфраструктурних проектів Світового банку Дмитро Глазков, інформує портал unian.ua.

"Введення в Україні з 1 липня нової моделі енергоринку було повністю підтримано Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, а повноцінний запуск ринку відповідає взятим Україною зобов'язанням перед Світовим Банком в рамках Другого Проекту Передачі Електроенергії і ідеям Третього енергопакету ЄС", - зазначив Дмитро Глазков.

"Нам складно оцінити в повній мірі проведену підготовку (до запуску енергоринку, - ред.) з боку органів влади та учасників ринку, і ми можемо тільки сказати, що взяті на себе зобов'язання одного з учасників ринку - компанії "Укренерго", яка отримала фінансування з боку Світового Банку в рамках Другого Проекту Передачі Електроенергії, - виконані в повному обсязі", - зазначив Дмитро Глазков.

За його словами, команда фахівців (енергетиків) Світового банку позитивно оцінює запуск нового ринку електроенергії.

На думку керівника енергопроектів Світового банку Дмитра Глазкова, щоб вважати реформу ринку електроенергії завершеною, потрібно пройти цілий ряд етапів, включаючи зняття обмеження регулятором граничних цін для учасників ринків, реалізацію повноцінно конкуренції на ринку і впровадження механізмів запобігання неконкурентного поведінки.

Як раніше повідомлялося, позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех заявив, що впровадження нової моделі ринку електроенергії вкрай важливо для української економіки.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні стартував другий етап енергореформи, який передбачає запуск нового оптового ринку електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію і поява нових учасників ринку.

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