На Одеській трасі під Києвом сталася смертельна ДТП: цистерна протаранила фуру

Під Києвом на Одеській трасі сталася смертельна ДТП за участю цистерни і фури.

Про це повідомляє у Facebook паблік dtp.kiev.ua.

"Смертельна вантажна ДТП на одеській трасі, 130 км від Києва: водій цистерни врізався у причеп фури. Тіло затиснуте, чекають рятувальників. Швидше за все, сон за кермом...", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, це вже не перша аварія на цьому місці раніше біля Глевахи масштабні аварії і розлив дизпалива створили довгу пробку на трасі. Також раніше поруч на Одеській трасі біля населеного пункту Чабани сталася масштабна ДТП з постраждалими.

13 березня на в'їзді в Київ з боку Глевахи сталася ДТП з двома вантажівками.