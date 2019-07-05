На Одеській трасі під Києвом сталася смертельна ДТП: цистерна протаранила фуру

Під Києвом на Одеській трасі сталася смертельна ДТП за участю цистерни і фури.\r\nПро це повідомляє у Facebook паблік dtp.kiev.ua.\r\n"Смертельна вантажна ДТП на одеській трасі, 130 км від Києва: водій цистерни врізався у причеп фури. Тіло затиснуте, чекають рятувальників. Швидше за все, сон за кермом...", - сказано в повідомленні.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, це вже не перша аварія на цьому місці раніше біля Глевахи масштабні аварії і розлив дизпалива створили довгу пробку на трасі. Також раніше поруч на Одеській трасі біля населеного пункту Чабани сталася масштабна ДТП з постраждалими.\r\n13 березня на в'їзді в Київ з боку Глевахи сталася ДТП з двома вантажівками.