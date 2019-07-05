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  • На Одеській трасі під Києвом сталася смертельна ДТП: цистерна протаранила фуру
05 липня 2019, пʼятниця, 10:40 17
Події 2019-07-05T11:45:02+03:00
Українські Новини
На Одеській трасі під Києвом сталася смертельна ДТП: цистерна протаранила фуру

На Одеській трасі під Києвом сталася смертельна ДТП: цистерна протаранила фуру

Під Києвом на Одеській трасі сталася смертельна ДТП за участю цистерни і фури.

Про це повідомляє у Facebook паблік dtp.kiev.ua.

"Смертельна вантажна ДТП на одеській трасі, 130 км від Києва: водій цистерни врізався у причеп фури. Тіло затиснуте, чекають рятувальників. Швидше за все, сон за кермом...", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, це вже не перша аварія на цьому місці раніше біля Глевахи масштабні аварії і розлив дизпалива створили довгу пробку на трасі. Також раніше поруч на Одеській трасі біля населеного пункту Чабани сталася масштабна ДТП з постраждалими.

13 березня на в'їзді в Київ з боку Глевахи сталася ДТП з двома вантажівками.

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