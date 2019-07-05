"Фармак" вирішив виплатити 50,2 млн гривень дивідендів за 2018

Акціонери великого виробника лікарських препаратів компанії "Фармак" 25 квітня прийняли рішення про виплату 50,185 млн гривень дивідендів за 2018 рік.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому 4 липня в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), передають Українські Новини.

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 22 липня 2019 року, строк виплати дивідендів: з 23 липня до 23 серпня 2019 року.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.