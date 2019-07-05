"Фармак" призначив членом спостережної ради екс-президента "Київстару" Чернишова

Акціонери найбільшого виробника лікарських препаратів компанії "Фармак" 4 липня призначили членом наглядової ради екс-президента оператора мобільного зв'язку компанії "Київстар" (Київ) Петра Чернишова.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зі слів голови наглядової ради "Фармак" Філі Жебровської, наглядова рада компанії прийняла рішення зміцнити свій склад, запросивши людину, що має значний досвід роботи в сучасних компаніях, які пройшли шлях інтенсивного зростання і розвитку.

"Наш вибір припав на Петра Чернишова - людину з багатим досвідом роботи у великих компаніях, стратегічним баченням, умінням впроваджувати сучасні технології і розвивати бізнес, спираючись на світові тенденції і передові практики. Це той напрям, який вибрав для свого розвитку "Фармак". У нас амбітні плани, і я впевнена, що Петро зможе швидко розібратися в новій для нього сфері і допоможе компанії тримати обраний курс, досягаючи поставлених завдань", - зазначила вона.

"Мій управлінський досвід становить понад 20 років - інжиніринг, FMCG, телеком, інвестиційні та освітні проекти. Приєднання до команди фармацевтичного лідера - важливий крок для мене особисто і цікавий виклик як для професіонала-управлінця. "Фармак" - це українська компанія з видатною історією, якій вдалося стати провідним інноваційним підприємством. Моя мета - допомогти досягти подальшої стратегічної мети - наростити присутність на європейському ринку, водночас сприяючи розвитку в Україні в якості серйозного R & D-центру і провідного вітчизняного виробника", - зазначив Чернишов.

У повідомленні наголошується, що Чернишов - відомий український управлінець, інвестор і засновник математичної спільноти Kontora Pi для талановитих дітей-математиків і шкільних вчителів, він закінчив механіко-математичний факультет Уральського державного університету, а згодом отримав ступінь MBA в Кінгстонському університеті, Велика Британія.

Як повідомляли Українськi Новини, в липні 2018 року Чернишов вирішив піти з посади президента "Київстару" і керівника бізнес-одиниці "Євразія".

На посаду президента "Київстар" він був призначений 25 червня 2014 року.

Чернишов займав посаду генерального директора ВАТ "Карлсберг Україна" з 1 травня 2006 до 14 лютого 2014 року, а з 1 жовтня 2012 посаду віце-президента Східної Європи Carlsberg Group.

Крім того, Чернишов займав посаду незалежного директора в раді директорів ТОВ "Ергопак" Україна".

У 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.