В Офісі Президента відреагували на прохання про захист іноземних інвесторів

Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка, надіслав запит до НАБУ, СБУ та Державного Бюро Розслідувань, щодо впливу приватних осіб на рішення судів та використання власних зв’язків у силових органах для отримання контролю над активами підприємства ТОВ "Восход Солар" та пообіцяв повідомити про результати, інформує портал interfax.com.ua.

У свою чергу, генеральний директор дочірнього підприємства Китайської національної Корпорації з будівельних матеріалів - ТОВ "Восход Солар", яка володіє десятьма сонячними електростанціями в Одеській та Миколаївській областях, подякував президенту та заступнику голови ОП за оперативну відповідь та висловив сподівання, що прямий та тісний діалог президента з представниками іноземних інвесторів, стане запорукою майбутнього зростання української економіки та росту її інвестиційної привабливості.

Нагадаємо, раніше представники дочірньої компанії Китайської Національної Корпорації звернулись до президента Володимира Зеленського з офіційним листом з проханням про допомогу та захист від спроб приватних осіб захопити підприємство, використовуючи вплив на судові та силові структури.