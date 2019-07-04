Одеські осередки Опозиційного блоку перейшли до "Платформи" Бойка

Територіальні організації Опозиційного блоку в Одесі та області припинили діяльність і приєдналися до ОППОЗИЦИОНОЙ ПЛАТФОРМІ – ЗА ЖИТТЯ. На партійних зборах після проведення переговорів всередині Опозиційного блоку було прийнято рішення об'єднатися і вступити в ОПОЗИЦІЙНУ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИТТЯ.

Про це повідомила керівник регіональної організації ПП "Опозиційний блок" в Одеській області Наталя Пурдик, повідомляє офіційний сайт партії.

"Більшість територіальних організацій Одеської області, які мають відкриту і чесну позицію, не хочуть ставати співучасниками протиправних дій, ініційованих представниками Опозиційного блоку, тому заявили про свій вихід з партії", - повідомила Наталія Пурдик.

"Ми підтримуємо програмні цілі і завдання ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ, підтримуємо об'єднання всіх опозиційних сил навколо ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ для досягнення миру в країні. Ми готові працювати для відновлення держави і створювати нову політичну карту єдиної України", - підкреслила Наталія Пурдик.

Вона зазначила, що підтримка ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ зростає по всій Україні. Так, згідно з даними останніх соцопитувань, політична сила займає впевнене 2 місце (більше 13%). Це дозволить партії стати не тільки найбільшою фракцією у парламенті, а й тією рушійною силою, яка змінить соціальну, економічну та міжнародну політику України. В Опозиційного блоку рейтинг у рамках статпохибки - трохи більше 2%.

ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ – єдина справжня опозиція, яка не підіграє владі, не йде у неї на поводу. Наші лідери закликали до об'єднання всі політичні сили, щоб протистояти війні та корупції, побороти бідність.

"З Юрієм Бойком ми зможемо перемогти і почати відновлення зруйнованої економіки, зупинити війну, повернути в Україну мир, порядок і захистити простих людей", - додала Наталія Пурдик.