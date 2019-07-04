Бойко на форумі в Дружківці розповів, як домовився в Росії про знижку на газ

"Опозиційна платформа - За життя" розірве комунальну петлю, яку влада, що йде, накинула на шию кожного українця

Про це 4 липня на Форумі Світу, який відбувся в Дружківці, заявив засновник платформи Юрій Бойко, повідомляє офіційний сайт партії.

У форумі взяли участь делегації з усіх міст Донецької області та регіональні лідери Донбасу - керівники промислових підприємств, депутати різних рівнів, представники бізнесу, громадськості, соціальної, освітньої та медичної сфери. Виступаючи перед присутніми, Юрій Бойко та Наталія Королевська розповіли про першочергові кроки Команди Миру після виборів, а також представили кандидата у депутати від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ по 49 виборчому округу Валерія Гнатенка.

"Сьогодні кожного громадянина нашої країни найбільше турбують два питання - мир і тарифи. Ми презентували наш план по досягненню миру і реалізуємо його після виборів. Також ми провели переговори з Росією щодо прямих поставок газу, що дозволить знизити його вартість мінімум на 25%. Ми розірвемо ту комунальну петлю, яку режим, що минає, затягнув на шиї кожного українця. Ми розуміємо важливість цього, ми знаємо, як це зробити і ми це зробимо", – підкреслив Юрій Бойко.

Виступаючи на Форумі Миру, народний депутат від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ Наталія Королевська зазначила, що Команда Миру зробить все для якнайшвидшого припинення збройного конфлікту на сході країни.

"Нельсон Мандела сказав: воювати і руйнувати дуже легко. Справжні герої - це ті, хто встановлює мир і починає будувати. У нас є унікальний шанс повернути мир, повернути нашу країну, якою ми будемо пишатися, у якій жінки не будуть боятися народжувати дітей, адже саме діти - сенс нашого життя. І те, як ми використовуємо цей шанс, залежить від нас з вами. Наша команда йде перемагати - перемагати бідність, непрофесіоналізм і неадекватність. І я впевнена, що з такою командою перемога буде за нами. Вірю в вас! Вірю в нашу перемогу! Вірю в Донбас!" – зазначила Наталія Королевська.

Представляючи Валерія Гнатенка, кандидата у народні депутати від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ по 49 округу, до якого входять Костянтинівка, Дружківка та прилеглі населені пункти, Юрій Бойко зазначив його професійні якості, за які жителі Дружківки поважають свого мера.

"Сьогоднішній форум дуже важливий для Донецької області і 49 округа. Наш кандидат по цьому округу Валерій Гнатенко гідний представляти регіон у Верховній Раді. Його люблять і поважають жителі Дружківки, і я впевнений, що такого ж авторитету але, вже в якості народного депутата, він доб'ється і в інших громадян України", - сказав Юрій Бойко.