У Росії підтвердили, що на підводному човні "Лошарік" була ядерна установка

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу підтвердив, що на утонувшем "Лошаріку" була ядерна установка і доповів президенту Володимиру Путіну, що ядерна установка цього глибоководного апарату, де в результаті пожежі загинули 14 моряків, працездатна. Про це повідомляє РИА "Новости".

До цього офіційно не було відомо, що апарат обладнаний ядерної енергоустановкою.

Він зазначив, що ядерна енергетична установка на даному апараті повністю ізольована і безлюдна. Екіпаж виконав необхідні дії по захисту установки, зазначив глава Міноборони.

"Вона повністю в робочому стані", — сказав Шойгу.

1 липня сталася пожежа на борту глибоководного апарату під час батиметрических вимірювань. За неофіційними даними, мова йде про атомному підводному човні АС-31, відомої як "Лошарік". Загинули 14 моряків. В якості причин пожежі ЗМІ називали проблеми з однією з акумуляторних батарей і коротке замикання в одному з розподільчих щитів.

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