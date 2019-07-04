Люди, які мають зв'язки з Росією, не можуть бути допущені до влади в Україні, – активіст Маслов

Харківський активіст, юрист, громадський і політичний діяч, член Ради доброчесності Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України, військовий розвідник окремої розвідроти у складі 92-1 ОМБР Збройних сил України Леонід Маслов заявив, що люди, які мають зв'язки з Російською Федерацією, не можуть бути допущені до влади в Україні.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

У своєму відеозверненні до харків'ян і керівництва політичної партії "Слуга народу" Маслов зазначив, що для нього стало повною несподіванкою той факт, що по виборчому округу №169 у Харкові балотується особа, яка насправді не здійснила жодних видатних вчинків, крім того, має подвійне громадянство та подорожує Російською Федерацією вже після початку війни.

"Кандидат Куницький. Саньок, точніше ЗеПеСанек, як він себе називає. Кажуть, що він громадянин Ізраїлю та навіть служив в ЦАХАЛі, але балотується до нашої Верховної Ради мажоритарником від "Слуги народу". Україну Саньок не захищав. Ймовірно, в ЦАХАЛі не навчився. Нічого видатного, крім сумнівної хамовитої попси "Дорожній контроль", де він вчить бидло, як безкарно порушувати ПДР, він у своєму житті не створив. Ніякий він не громадський діяч", – обурився волонтер.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія (ЦВК) України буде розбиратися з питанням подвійного громадянства кандидата в народні депутати Олександра Куницького. Член ЦВК Ольга Желтова заявила після засідання Центрвиборчкому, що у ЦВК є факти, що підтверджують перетин громадянином України Олександром Куницьким державного кордону України за паспортом громадянина іншої держави.

Крім того, Олена Монова опублікувала фотографії, які нібито доводять, що Куницький служив в армії Ізраїлю, зазначивши, що нарешті з'явився коментар Дмитра Разумкова, який повідомив що партія "Слуга народу" перевірить інформацію про наявність ізраїльського громадянства у кандидата-мажоритарника по виборчому округу №169 Олександра Куницького.

Раніше Разумков у своєму інтерв'ю для видання "Цензор.немає" повідомив, що 6 липня партія "Слуга народу" почистить свої виборчі списки.