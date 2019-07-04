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04 липня 2019, четвер, 18:18 13
Суспільство 2019-07-04T22:00:04+03:00
Українські Новини
Фото дня: У Львові підрахували бездомних котиків

Фото дня: У Львові підрахували бездомних котиків

У Львові пройшов перепис бездомних котів. Фото: city-adm.lviv.ua
У Львові пройшов перепис бездомних котів. Фото: city-adm.lviv.ua

У Львові вперше в світі провели перепис бездомних котів за алгоритмом, розробленим спільно з опікунами тварин. Про це повідомляє Львівська міськрада.

Перепис кішок пройшла на території Львова - з'ясувалося, що там живе 5992 вуличних кота, з них стерилізованих - майже 6%, і живуть вони в основному в спальних районах.

"Ми це зробили! Вперше в світі Львів підрахував бездомних котів... Підрахунок допомагає нам зрозуміти, чи достатня ця робота, як нам планувати її надалі, потрібно залучати партнерів до цього процесу. Завдяки підрахунку ми зрозуміли, що до роботи з бездомними котами треба залучати приватні клініки, щоб зупинити зростання популяції. Тому ми продовжимо йти шляхом стерилізації та максимального пристосування тварин в сім'ї", - розповіла директор ЛКП Лев Оксана Кошак.

Підрахунком котів займалися 74 волонтера, які працювали п'ять днів. Кількість кошенят, які живуть на вулиці - 13% від усієї кількості підрахованих котів. Це свідчить про те, що популяція буде зростати, якщо питанням не займатися системно.

А можна було зробити інакше - нагадаємо, що раніше МЗС Британії взяв на службу бездомного кота.

Працевлаштування мышеловов - поширена практика у Великобританії. Як повідомлялося раніше, кішка по імені Фелікс трудиться на залізничній станції Хаддерсфілд з тих пір, як їй виповнилося 9 місяців. А новозеландської кішці і зовсім запропонували проголосувати на місцевих виборах.

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