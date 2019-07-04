У Чорнобильській зоні сталася пожежа

Сьогодні, 4 липня, на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, в селі Лелів, сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.\r\nТак, повідомляється, що повідомлення про займання надійшло вранці, близько 7:13.\r\n"На місце події негайно виїхали рятувальники 11-ї Державної пожежнорятувальної частини м. Чорнобиль. По прибуттю, розвідкою встановлено, що горить трав'яний настил і напівзруйнована господарська будівля. Пожежу локалізовано о 07:50 і повністю ліквідовано о 08:45", - йдеться в повідомленні.\r\nПожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС\r\nНаголошується, що на місці події працювало 5 осіб особового складу та 1 одиниця техніки. Причина пожежі з'ясовується. Жертв та постраждалих немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у лютому в зоні ЧАЕС загорівся ліс.\r\nРаніше в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа: авіація гасила ліс, який загорівся.