У Чорнобильській зоні сталася пожежа

Сьогодні, 4 липня, на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, в селі Лелів, сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що повідомлення про займання надійшло вранці, близько 7:13.

"На місце події негайно виїхали рятувальники 11-ї Державної пожежнорятувальної частини м. Чорнобиль. По прибуттю, розвідкою встановлено, що горить трав'яний настил і напівзруйнована господарська будівля. Пожежу локалізовано о 07:50 і повністю ліквідовано о 08:45", - йдеться в повідомленні.

Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС

Наголошується, що на місці події працювало 5 осіб особового складу та 1 одиниця техніки. Причина пожежі з'ясовується. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому в зоні ЧАЕС загорівся ліс.

Раніше в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа: авіація гасила ліс, який загорівся.