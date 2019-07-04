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04 липня 2019, четвер, 18:09 13
Події 2019-07-04T19:30:02+03:00
Українські Новини
У Чорнобильській зоні сталася пожежа

У Чорнобильській зоні сталася пожежа

Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс

Сьогодні, 4 липня, на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, в селі Лелів, сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, повідомляється, що повідомлення про займання надійшло вранці, близько 7:13.

"На місце події негайно виїхали рятувальники 11-ї Державної пожежнорятувальної частини м. Чорнобиль. По прибуттю, розвідкою встановлено, що горить трав'яний настил і напівзруйнована господарська будівля. Пожежу локалізовано о 07:50 і повністю ліквідовано о 08:45", - йдеться в повідомленні.

Пожежа у Чорнобильській зоні. Фото: ДержнсПожежа в Чорнобильській зоні. Фото: ДСНС

Наголошується, що на місці події працювало 5 осіб особового складу та 1 одиниця техніки. Причина пожежі з'ясовується. Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому в зоні ЧАЕС загорівся ліс.

Раніше в Чорнобильській зоні спалахнула пожежа: авіація гасила ліс, який загорівся.

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