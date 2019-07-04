Швидкого миру не буде, - "Слуга народу"

У врегулюванні конфлікту на Донбасі зацікавлені не всі політичні сили. Про це під час круглого столу на тему: "Нова політика на Донбасі. Відродження. Розвиток. Стабільність" заявив голова партії "Слуга Народу" Дмитро Разумков.



За його словами, протягом останніх п’яти років влада спекулювала на темі припинення війни на Донбасі, використовуючи її для власного піару.



"Це дуже важкий і не швидкий процес. Шапкозакиданням, на відміну від багатьох інших, ми не займатимемося. Говорити, що проблема може бути вирішена завтра, – це неправда. Потрібно бути відвертим і перед собою, і перед українським суспільством, що це важкий процес. Найстрашніше, що не всі в цьому процесі хочуть реального врегулювання", – заявив Дмитро Разумков.



Він зазначив, що важливим аспектом у питанні повернення Донбасу є інформаційна політика.



"Ключовим видом озброєння у цій війні є інформація, яка вражає чи не сильніше, ніж кулі, снаряди або міни… Вся інформація, яку отримують мешканці Донеччини, найчастіше виходить з російських телеканалів. Нам потрібно повернути цих людей ментально, а потім зайнятися економічним розвитком територій. Бо головне у державі – це наші люди. Території – це важливо, але території без людей, це – лише території", – підкреслив він.

Своєю чергою кандидат у народні депутати від партії "Слуга Народу", керівник Зе!Команди у Донецькій області Володимир Воронов зауважив, що створення спільної платформи "Нова політика на Донбасі" допоможе започаткувати діалог між владою та громадянами, які проживають на окупованих територіях.



"Найстрашніше, що люди звикають жити у війні. Тому швидкого врегулювання конфлікту бути не може, і, на жаль, формули рішення, яке задовольнило б усіх громадян, немає. Нам потрібно працювати у двох важливих напрямах – підтримувати ідею створення платформи з урегулювання конфлікту на Донбасі і сформувати спеціальний комітет у Верховній Раді з реінтеграції окупованих територій", – сказав Володимир Воронов.



При цьому він зауважив, що партія "Слуга Народу" створила робочий комітет з реінтеграції окупованих територій Донецької та Луганської областей, який займається пошуком єдиного узгодженого рішення для припинення війни.



"Є багато напрацьованих ідей і проектів. Тому ми розпочинаємо цей серйозний діалог з громадянами. Ми сподіваємося, що платформа стане тим майданчиком, де всі ідеї з врегулювання конфлікту будуть узгоджені", – додав він.



Кандидат у народні депутати від партії "Слуга Народу" і радник Команди Зеленського Микита Потураєв зазначив, що люди на непідконтрольних територіях з російських і сепаратистських ЗМІ чують позицію президента Росії Володимира Путіна та його пропаганду і не можуть реально оцінити стан справ через те, що українське мовлення на цих територіях блокується.



"На жаль, на окупованих територіях люди чують Путіна, а нас чують погано. Нашим громадянам доводиться докладати надзусилля, щоб отримати достовірну інформацію. Це пов’язано з тим, що там заблоковане наше мовлення, перекриті шляхи донесення інформації з вільної України. Саме тому, ми повинні вести проактивну інформаційну політику, необхідно чути одне одного, щоб нарешті розпочати діалог. Люди, які змушені проживати на окупованих територіях, – це наші люди, українці. Ми не вважаємо їх сепаратистами. Ми називаємо речі своїми іменами: маріонеток Путіна – маріонетками Путіна, російських найманців – російськими найманцями", – резюмував Микита Потураєв.