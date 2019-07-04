ДТЕК не є монополістом на ринку, – голова АМКУ

Голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв заявив, що компанії ДТЕК та "Енергоатом" не є монополістами на ринку генерації електричної енергії.

Про це він заявив в інтерв'ю інтернет-виданню Delo.ua.

"Ще в 2016 році АМКУ констатував наявність структурних ознак монополії на ринку генерації електроенергії у "Енергоатома" та ДТЕКу. Але для визнання їх монополістами цього недостатньо, так як не вистачає головної умови — можливості цих суб'єктів особисто встановлювати умови продажу товару та його ціну. Сьогодні це регулюється державою. Тому в ході відомої справи про монополізм ДТЕКу ми так і сказали — доказів можливості використати свою ринкову владу у них немає", - сказав Терентьєв.

Голова АМКУ також зазначив, що з 1 липня запрацював новий ринок електроенергії та ціну на електроенергію встановлює не держава, а самі виробники. Та в перспективі є передумови для зниження ціни на електроенергію.

"Якщо на ринку є конкуренція, тобто виробники будуть боротися за покупця, то ми всі маємо право розраховувати на те, що ціна не буде штучно завищувати, а в довгостроковій перспективі, можливо, навіть знизиться. І передумови для цього є — перш за все, в обсягах виробленої енергії та можливості збільшити ці обсяги в 2 рази", - вважає Терентьєв.

На думку голови АМКУ, головне завдання його відомства – забезпечити, щоб у новій моделі ринку ціна на електроенергію встановлювалася в результаті боротьби виробника за споживача, а не диктату ціни великими компаніями.

"Олігопольний ринок може розвиватися лише за 2 сценаріями — змова між найбільшими гравцями або жорстка конкуренція між ними. Заради створення правил гри для руху за другим сценарієм, конкурентним, Комітет системно працює останні 4 роки. Тобто наше завдання — змусити їх ("Енергоатом" та ДТЕК) конкурувати як між собою, так й з іншими учасниками ринку та імпортом", - зазначив Терентьєв.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні запущена нова модель ринку електроенергії згідно з прийнятим Верховною Радою в 2017 році Законом України "Про ринок електроенергії". Згідно із законом, нова модель передбачає впровадження, зокрема, ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку.

Запуск ринку електроенергії є зобов'язанням України щодо імплементації норм Третього енергопакету Європейського Союзу (ЄС), а також умовою співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та отримання макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 500 млн євро в поточному році.