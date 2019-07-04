Roshen запустив бісквітний комплекс у Борисполі

Крекер на бісквітному комплексі "Рошен" в Борисполі. Фото: прес-служба

Крекер на бісквітному комплексі "Рошен" в Борисполі. Фото: прес-служба

Один із найбільших виробників кондитерських виробів в Україні корпорація Roshen запустила бісквітний комплекс у Борисполі (Київська область) і планує вийти на повну потужність 20 тис. тонн до 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби корпорації, передають Українські Новини.

"Підприємство знаходиться на етапі запуску... Планується, що до 2020 року фабрика запрацює на повну потужність", - сказано в ньому.

Загальна потужність нової фабрики становитиме 20 тис. тонн.

Зазначається, що перша лінія випускає крекери і її потужності становлять близько 1 тонна/годину, при цьому повний цикл виробництва крекеру займає 1 добу.

На другій лінії виробляються нові види печива під ТМ "Есмеральда".

Згідно з повідомленням, продукція цього комплексу буде експортуватися до всіх країн, де вже представлений Roshen.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Roshen заявив, що загальні інвестиції на першому етапі будівництва комплексу становили близько 1,5 млрд гривень, з яких 1,2 млрд гривень - будівельна частина.

Roshen посіла 25-е місце в міжнародному рейтингу великих світових кондитерських компаній Global Top 100 Candy Companies за підсумками 2018 року, опустившись на одну позицію порівняно з 2017 роком.