Проблеми ДМК можуть призвести до його зупинки, - ЗМІ

Проблеми ДМК можуть призвести до його зупинки. Боргове навантаження, що "висить" над ДМК, дорівнює – 83 млрд грн, з яких 35,2 млрд грн припадає на кредиторську заборгованість, 43,7 млрд грн – на інші поточні зобов'язання і 4,3 млрд грн короткотермінових кредитів.

Як відзначає видання Мінпром, величезні борги були накопичені підприємством в результаті застосування "сірих" схем з боку акціонерів ІСД, а також цілим рядом допущених ними стратегічних помилок в попередні роки.

Зокрема, ІСД не змогла вибудувати ланцюжок вертикальної інтеграції в період "великої приватизації" в Україні і залишилася без власної сировини. Потім величезні кошти – близько 3 млрд дол. – були вкладені в модернізацію Алчевського меткомбінату, який в 2014 році опинився на підконтрольних територіях. І нарешті витрати на зовнішню експансію в 2003 році корпорація придбала угорський завод Dunaferr, у 2005 році – польський комбінат Huta Częstochowa, а у 2007 році ще й Гданську судноверф.

При цьому європейський напрямок бізнесу ІСД навряд чи можна назвати успішним. Dunaferr останні роки регулярно відчуває проблеми і ще в 2017 році міністр національного розвитку Угорщини Міклош Шестак озвучив ідею про викуп заводу, який до того часу накопичив 700 млн євро боргів. Меткомбінат Huta Częstochowa зупинився в червні цього року – з 1235 співробітників підприємства працюють лише 159, і, за даними польських ЗМІ, незважаючи на наявність замовлень, підприємство, накопившее величезні борги перед постачальниками і банками, сьогодні відчуває гострий дефіцит оборотних коштів. Що ж стосується Гданської судноверфі, то акціонери ІСД так і не змогли налагодити її роботу, і в 2018 році вона була викуплена державним Агентством розвитку промисловості Польщі.

Причому на європейському ринку на власні проблеми ІСД наклалися на криза, пережита місцевою сталеливарною промисловістю. Причини кризи – високі екологічні витрати в країнах Євросоюзу, подорожчання сировини, а також падіння попиту на сталь. В результаті ряд європейських підприємств вже повідомили про скорочення обсягів виробництва. Зокрема, на європейських заводах ArcelorMittal виробництво буде знижено на 3,3 млн тонн, і 1400 робочих, які входить до складу корпорації найбільшого меткомбінату в ЄС Ilva, будуть відправлені на 13 тижнів у неоплачувану відпустку. А американська U. S. Steel зупиняє домну на своєму словацькому комбінаті в Кошице.

Раніше, 31 травня Господарський суд Дніпропетровської області почав процедуру банкрутства ДМК за позовом компанії "Технобудмонтаж Груп".

Нагадаємо, в квітні Дніпровський металургійний завод зупинився вперше з часів Другої світової через злочинні схеми.