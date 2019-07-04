Гардеробницю Верховної Ради знайшли мертвою в поле кукурудзи під Києвом

В полі кукурудзи знайшли мертвою 66-річну Антоніну Шпир, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді. Про це повідомили користувачі під постом в Facebook Києва Оперативного про те, що жінка зникла і її шукають.

"Антоніна Федорівна 02.09.1953 року народження. 29.06.2019 вийшла з маршрутки Фастів-Юрівка між Вільна і Юрівка. Пішла через поле і ліс кукурудзи в село Дыминовку. Швидше за все, була в довгій спідниці та заколотим у дульку волоссям. Досі не виходить на зв'язок", - йдеться в пості. Трохи пізніше в коментарях повідомили, що жінка загинула і її знайшли в полі.

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