підписатися на розсилку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 липня 2019, четвер, 15:39 48
Події 2019-07-04T19:00:04+03:00
Українські Новини
Гардеробницю Верховної Ради знайшли мертвою в поле кукурудзи під Києвом

Гардеробницю Верховної Ради знайшли мертвою в поле кукурудзи під Києвом

Антоніна Шпир працювала гардеробницею у Верховній Раді. Фото: Київ Оперативний
Антоніна Шпир працювала гардеробницею у Верховній Раді. Фото: Київ Оперативний

В полі кукурудзи знайшли мертвою 66-річну Антоніну Шпир, яка працювала гардеробницею у Верховній Раді. Про це повідомили користувачі під постом в Facebook Києва Оперативного про те, що жінка зникла і її шукають.

"Антоніна Федорівна 02.09.1953 року народження. 29.06.2019 вийшла з маршрутки Фастів-Юрівка між Вільна і Юрівка. Пішла через поле і ліс кукурудзи в село Дыминовку. Швидше за все, була в довгій спідниці та заколотим у дульку волоссям. Досі не виходить на зв'язок", - йдеться в пості. Трохи пізніше в коментарях повідомили, що жінка загинула і її знайшли в полі.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві знайшли мертвим співробітника Адміністрації Президента.

Раніше в центрі Києва "собачник" вбив військового Управління державної охорони.

Також раніше повідомлялося, що фігурант у справі "діамантових прокурорів" Кисельов убитий в Києві.

Більше новин про: Верховна Рада вбивство

Архів
Новини
Суд зобов'язав ЦВК провести повторне жеребкування партій на виборах Ради 19:22
Подружжя вирішили повторити торжество і зіграли весілля знову . Фото: instagram.com/sophiet
Софі Тернер - "Санса Старк" показала ніжні фото у весільній сукні з церемонії у Франції 19:07
Біля Тунісу затонув човен з мігрантами: живими знайшли трьох осіб, понад 80 пропали без вісті 19:00
Люди, які мають зв'язки з Росією, не можуть бути допущені до влади в Україні, – активіст Маслов 18:45
Повалені дерева в Одесі. Фото: Думська
В Одесі негода повалила півсотні дерев: опубліковані фото наслідків грози 18:34
більше новин
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України 12:27
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію 12:35
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok