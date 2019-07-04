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04 липня 2019, четвер, 15:24 142
Вибори 2019-07-04T16:07:38+03:00
Українські Новини
Харківська активістка Багалій звернулася до Зеленського через ізраїльське громадянство кандидата від "Слуги на

Харківська активістка Багалій звернулася до Зеленського через ізраїльське громадянство кандидата від "Слуги народу" Куницького

Ірина Багалій. Фото: facebook.com/iryna.bagalij
Ірина Багалій. Фото: facebook.com/iryna.bagalij

Відомий громадський діяч з Харкова Ірина Багалій звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням розібратися в ситуації з наявністю громадянства іноземної держави у кандидата в народні депутати Олександра Куницького. Останній балотується від політичної партії "Слуга народу" по виборчому округу №169 у Харкові.

Відеозвернення Багалій опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона вказала на те, що народний депутат з іноземним громадянством не зможе захищати інтереси харківських виборців. Також Ірина Багалій звернула увагу Зеленського на те, що у Куницького можуть бути зв'язки з Росією.

"Мене звати Ірина Багалій. Я – лікар-психіатр, кандидат медичних наук. Також я є громадською активісткою – координатором екологічної організації "Зелений фронт". Наша сім’я понад 100 років живе в Харкові. У центрі міста, в Київському районі, який зараз став відомим усій Україні як виборчий округ №169. Через скандал. З’ясувалося, що від партії "Слуга народу" балотується Олександр Куницький, у якого знайшовся ізраїльський паспорт. З яким він активно їздить до Росії. Я звертаюся до президента Зеленського та до штабу партії "Слуга народу" з проханням розібратися у цій ситуації. І з’ясувати, як так сталося, що за округом балотується людина з ізраїльським громадянством, якщо воно у нього дійсно є. Надати пояснення українському народові та вжити заходів. Я вважаю, що балотуватися в український парламент має право лише людина з українським громадянством. Лише громадянин України буде захищати інтереси своїх виборців", – сказала Ірина Багалій.

Раніше до Зеленського вже зверталися інші відомі харків'яни. Так, юрист і громадський діяч, український розвідник Леонід Маслов заявив, що до влади не повинні бути допущені люди, які мають які-небудь зв'язки з країною-агресором.

У свою чергу, солістка музичної групи KAZKA Олександра Зарицька просила Президента звернути увагу на те, що люди з іноземним громадянством не мають права представляти партію "Слуга народу" на виборах.

Ірина Багалій – правнучка відомого українського академіка, співзасновника і члена Української академії наук (1919 рік) Дмитра Багалія. Рід Багалеев дуже відомий та шанований у місті.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія офіційно подтвердила наявність фактів, що вказують на те, що Олександр Куницький має громадянство Ізраїлю. Також нардепи Ігор Мосійчук та Андрій Денисенко публиковали фотографії Куницького у формі ізраїльської армії. Сам Куницький на відеозапису від 2014 року особисто казав про те, що знаходиться в Ізраїлі та готується прийняти армійську присягу.

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