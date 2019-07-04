Харківська активістка Багалій звернулася до Зеленського через ізраїльське громадянство кандидата від "Слуги народу" Куницького

Відомий громадський діяч з Харкова Ірина Багалій звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням розібратися в ситуації з наявністю громадянства іноземної держави у кандидата в народні депутати Олександра Куницького. Останній балотується від політичної партії "Слуга народу" по виборчому округу №169 у Харкові.

Відеозвернення Багалій опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона вказала на те, що народний депутат з іноземним громадянством не зможе захищати інтереси харківських виборців. Також Ірина Багалій звернула увагу Зеленського на те, що у Куницького можуть бути зв'язки з Росією.

"Мене звати Ірина Багалій. Я – лікар-психіатр, кандидат медичних наук. Також я є громадською активісткою – координатором екологічної організації "Зелений фронт". Наша сім’я понад 100 років живе в Харкові. У центрі міста, в Київському районі, який зараз став відомим усій Україні як виборчий округ №169. Через скандал. З’ясувалося, що від партії "Слуга народу" балотується Олександр Куницький, у якого знайшовся ізраїльський паспорт. З яким він активно їздить до Росії. Я звертаюся до президента Зеленського та до штабу партії "Слуга народу" з проханням розібратися у цій ситуації. І з’ясувати, як так сталося, що за округом балотується людина з ізраїльським громадянством, якщо воно у нього дійсно є. Надати пояснення українському народові та вжити заходів. Я вважаю, що балотуватися в український парламент має право лише людина з українським громадянством. Лише громадянин України буде захищати інтереси своїх виборців", – сказала Ірина Багалій.

Раніше до Зеленського вже зверталися інші відомі харків'яни. Так, юрист і громадський діяч, український розвідник Леонід Маслов заявив, що до влади не повинні бути допущені люди, які мають які-небудь зв'язки з країною-агресором.

У свою чергу, солістка музичної групи KAZKA Олександра Зарицька просила Президента звернути увагу на те, що люди з іноземним громадянством не мають права представляти партію "Слуга народу" на виборах.

Ірина Багалій – правнучка відомого українського академіка, співзасновника і члена Української академії наук (1919 рік) Дмитра Багалія. Рід Багалеев дуже відомий та шанований у місті.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія офіційно подтвердила наявність фактів, що вказують на те, що Олександр Куницький має громадянство Ізраїлю. Також нардепи Ігор Мосійчук та Андрій Денисенко публиковали фотографії Куницького у формі ізраїльської армії. Сам Куницький на відеозапису від 2014 року особисто казав про те, що знаходиться в Ізраїлі та готується прийняти армійську присягу.