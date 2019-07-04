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04 липня 2019, четвер, 15:16 204
Політика 2019-07-04T16:09:07+03:00
Українські Новини
Кличко планує цього року відремонтувати двори та міжквартальні проїзди за 869 адресами

Кличко планує цього року відремонтувати двори та міжквартальні проїзди за 869 адресами

Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

На капітальний ремонт асфальтного покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій столиця у 2019 році виділила близько півмільярда гривень.

Про це під час перевірки ремонтних робіт у Подільському районі заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє офіційний сайт мера Києва.

Зокрема, він оглянув кілька дворів на проспекті Свободи.

“Сьогодні тут перекладаємо всі мережі, бо вони були в аварійному стані. Після цього все заасфальтують і здійснять благоустрій території. І я переконаний, що мешканці цих будинків таких масштабних робіт у своїх дворах до цього не бачили, - сказав Кличко. - На програму капітальних ремонтів асфальтного покриття в дворах та міжквартальних проїздах в цьому році місто виділило півмільярда гривень”, - сказав Кличко.

За словами міського голови, цього року відремонтувати двори та міжквартальні проїзди планують за 869 адресами. Зокрема, на Подільський район виділили 55,5 млн грн. Ці кошти підуть на оновлення понад 50-ти об’єктів.

Вже завершили роботи на 7 об’єктах. Ще на 12 роботи тривають, а на решті - невдовзі розпочнуть реконструкцію.

На проспекті Свободи між будинками 1А, 3 та 5 перекладають понад півкілометра мережі центрального опалення та гарячого водопостачання. Для цього знадобиться більше двох кілометрів труб. За останніх два роки на цій аварійній ділянці відбулося 18 пошкоджень.

Після завершення робіт територію заасфальтують.

На проспекті Правди, 17 та Правди, 17А тривають роботи з асфальтування двору та проїзду площею майже 2 квадратні кілометри, облаштовують також нові тротуари з ФЕМ.

“Відремонтувати всі двори і проїзди одномоментно - неможливо. На це потрібен час і великі кошти. Але ми робимо все, щоб не збавляти взятих темпів з оновлення інфраструктури”, - зазначив Кличко.

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