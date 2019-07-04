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  • Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець
04 липня 2019, четвер, 15:01 138
Економіка 2019-07-04T16:30:03+03:00
Українські Новини
Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохиме

Власники енерговитратних підприємств прагнуть повернути ручне регулювання тарифів на електроенергію, – Трохимець

Олександр Трохимець. Фото: epravda.com.ua
Олександр Трохимець. Фото: epravda.com.ua

Власники великих промислових підприємств намагаються скасувати новий ринок електроенергії через суди та повернути ручне регулювання тарифів.

Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, коментуючи рішення суду щодо зупинки дії постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), якими встановлювались тарифи на послуги НЕК "Укренерго", що ухвалено за позовом АТ "Нікопольский завод феросплавів".

"Дуже зручна позиція для власників промислових гігантів – продавати свою продукцію за ринковою вартістю (ще й на експорт за валюту), але енергоносії для себе вимагати за регуляторною заниженою. І використовувати для задоволення своїх інтересів судові схеми блокування стратегічної реформи. Хоча і в 2017, і в 2018 роках НЗФ показував мільярдні прибутки. Тож бідкатися на "катастрофу" немає підстав. В Європі їхні колеги-промисловці споживають електроенергію за значно вищими цінами", - написав Трохимець.

Експерт також наголосив, що штучна неринкова ціна електроенергії, до якої звикли деякі великі підприємці, в новому ринку неможлива. І порадив їм конкурувати на ринку, а не в судах.

"Пораджу власникам промислових споживачів електроенергії не займатися безперспективним деструктивом, усвідомити нарешті, що енергетика така сама галузь економіки як і металургія і жити вона має за такими самими прозорими ринковими правилами. А щодо виправданості тарифу НЕК "Укренерго", то аналізувати його потрібно не постфактум в судових залах, а на відкритих слуханнях НКРЕКП", - зазначив Трохимець.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом АТ "Нікопольський завод феросплавів" зупинив дію постанов, які встановили тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передавання електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Зазначені постанови були ухвалені НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.

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