Суд скасував штраф Інтеру за концерт на день Перемоги

Окружний адміністративний суд Києва підтвердив відсутність порушень законодавства у трансляції концерту «Перемога. Одна на всіх» 9 травня 2018 р. 26 червня 2019 суд повністю задовольнив позов телеканалу "Інтер" до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. За результатами розгляду суд визнав протиправними та скасував рішення Нацради про результати позапланової виїзної перевірки каналу і розпорядження про сплату телеканалом штрафу в розмірі 4 046 057,63 грн. Суд зазначив, що застосування санкцій до телеканалу було неправомірним, рішення про їх застосування було прийнято без дотримання законної мети.

Таким чином, суд встановив, що під час трансляції 9 травня 2018 святкових концертів до Дня Перемоги "Перемога. Одна на всіх" телеканал дотримувався всіх норм законодавства. Після прийняття в 2018 році Нацрадою рішення про визнання порушення і застосування санкції у вигляді сплати штрафу телеканал не погодився з таким рішенням і відразу заявив, що буде захищати свої інтереси всіма законними способами.

ЗАТ "Телеканал "Інтер" неодноразово наполягав і наполягає, що у своїй діяльності завжди керувався і керується виключно нормами українського законодавства та інтересами своїх глядачів.