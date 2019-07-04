Депутат запропонував ліквідувати обласні адміністрації та вибирати губернаторів

Народний депутат "Опозиційної платформи-За життя" Микола Скорик сьогодні виступив з пропозицією видозмінити Конституцію України, яка носить багато протиріч всередині. Так само варто ліквідувати обласні державні адміністрацій і створення виконавчих комітетів обласних рад і обрання керівників органів обласної виконавчої влади на прямих виборах. Відмова від реалізації цих пунктів програми партії регіонів і привели до майдану 2013 року, вважає нардеп.

"Тема управління регіонами, тема того, щоб прибрати посаду голів обласних державних та районних державних адміністрацій. Замість них зробити виконкоми, які будуть формуватися обласними радами", - заявив Скорик.

На його переконання, повернення до прямих виборів глав областей є найкращим кроком для нашої країни. Дозволить вирішувати економічні та культурні питання в регіоні без узгодження з центром.

"Те, що керівник області повинен бути виборний, в цьому немає ніякого сумніву я встиг попрацювати в області і головою обласної державної адміністрації, і головою обласної ради. Можу вам сказати, що набагато більш впевнено себе почував і з прив'язкою саме до регіону, а не до того, що скаже там велика людина з Києва", - заявив Скорик

Він запропонував змінити порядок наповнення місцевих бюджетів, дозволити більше економічної самостійності. За його словами така практика зарекомендувала себе в Автономній Республіці Крим, де свого часу Микола Скорик працював міністром фінансів.

Формувалися на першому етапі місцеві і регіональні бюджети, а після ВРУ приймає бюджет країни виходячи з коштів необхідних регіонах.