Депутат запропонував ліквідувати обласні адміністрації та вибирати губернаторів

Народний депутат "Опозиційної платформи-За життя" Микола Скорик сьогодні виступив з пропозицією видозмінити Конституцію України, яка носить багато протиріч всередині. Так само варто ліквідувати обласні державні адміністрацій і створення виконавчих комітетів обласних рад і обрання керівників органів обласної виконавчої влади на прямих виборах. Відмова від реалізації цих пунктів програми партії регіонів і привели до майдану 2013 року, вважає нардеп.\r\n"Тема управління регіонами, тема того, щоб прибрати посаду голів обласних державних та районних державних адміністрацій. Замість них зробити виконкоми, які будуть формуватися обласними радами", - заявив Скорик.\r\nНа його переконання, повернення до прямих виборів глав областей є найкращим кроком для нашої країни. Дозволить вирішувати економічні та культурні питання в регіоні без узгодження з центром.\r\n"Те, що керівник області повинен бути виборний, в цьому немає ніякого сумніву я встиг попрацювати в області і головою обласної державної адміністрації, і головою обласної ради. Можу вам сказати, що набагато більш впевнено себе почував і з прив'язкою саме до регіону, а не до того, що скаже там велика людина з Києва", - заявив Скорик\r\nВін запропонував змінити порядок наповнення місцевих бюджетів, дозволити більше економічної самостійності. За його словами така практика зарекомендувала себе в Автономній Республіці Крим, де свого часу Микола Скорик працював міністром фінансів.\r\nФормувалися на першому етапі місцеві і регіональні бюджети, а після ВРУ приймає бюджет країни виходячи з коштів необхідних регіонах.