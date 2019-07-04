Є реальні інструменти для зниження тарифу "Укренерго", - радник міністра енергетики

На сьогодні є реальні механізми для зниження тарифу "Укренерго". Це, в свою чергу, дозволить знизити тарифи для кінцевих споживачів. Про це в коментарі заявив радник міністра енергетики України, екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех.

За словами експерта, зараз є 3 реальних інструменти для зниження тарифу.

"Джерелами (зниження, - ред.) може бути, перше, закупівля втрат. Тому що це складова тарифу "Укренерго" на передачу, вона розраховувалася із закупівельної ціни втрат у 1,62 гривні. При цьому "Укренерго" може купувати втрати за ціною 57 копійок на спеціальному аукціоні, де продається електроенергія "Енергоатому" і "Укргідроенерго". Це зниження на 3,5-3,7 копійки. А другим джерелом може бути коригування балансу. В баланс закладені завищені обсяги вироблення електроенергії зеленими. і, отже, для цього, якщо слідувати за тарифом, потрібні і больши обсяги коштів для виплати фіксованих тарифів для зелених. Техніка, процедура перегляду балансу існує. Це (зниження частки ВДЕ в енергобалансі, - ред.) дасть можливість змінити тариф "Укренерго". І, звичайно, ще питання операційної діяльності. Її теж можна і потрібно, напевно, оптимізувати. Це стосується і погашення кредитів. Джерелом погашення кредитів, звичайно, повинен бути тариф. Але ці зобов'язання теж можна реструктуризувати".

Нагадаємо, 7 червня НКРЕКП затвердила тарифи Укренерго на II півріччя 2019, які враховують старт нового ринку електроенергії і забезпечують покриття додаткових витрат. На відміну від раніше діючого єдиного тарифу компанії, Укренерго в новому ринку отримав два тарифи: на передачу електроенергії - 34,74 коп / кВт • год і на диспетчерське управління - 0,89 коп / кВтг.

Раніше прес-служба "Укренерго" повідомляла, що 1 липня Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію постанов НКРЕКУ № 954 і № 955 від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя .

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), "Укренерго" та ДП "Гарантований покупець" подали апеляції на судове рішення про призупинення тарифів "Укренерго" на друге півріччя 2019 року.