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  • Запровадження ринку електроенергії дозволить модернізувати НАЕК "Енергоатом", - 1-ий заступник директора "Енергоатом-Трейдинг" Сутченко
04 липня 2019, четвер, 13:24 378
Економіка 2019-07-04T15:30:04+03:00
Українські Новини
Запровадження ринку електроенергії дозволить модернізувати НАЕК "Енергоатом", - 1-ий заступник директора "Енер

Запровадження ринку електроенергії дозволить модернізувати НАЕК "Енергоатом", - 1-ий заступник директора "Енергоатом-Трейдинг" Сутченко

Функціонування нового ринку електроенергії дозволить "Енергоатому" отримувати додаткові кошти, які будуть спрямовані на модернізацію. Про це заявив перший заступник генерального директора ВП "Енергоатом-Трейдинг" з продажів на оптовому ринку Роман Сутченко в коментарі телеканалу "Україна".

"Нова модель ринку створює можливості для того, щоб забезпечувати відновлення енергетичних потужностей компанії. Тому що компанія отримує додатковий прибуток", - зазначив Сутченко.
На його думку, внаслідок модернізації енергокомпаній зростатиме їх потужність, що забезпечить збільшення експорту електроенергії та зростанню надходжень до державного бюджету.

"Оновлення та розбудова генерацій збільшить експортні потужності України. А це підвищить надходження до бюджету країни", - сказав Сутченко.
Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.
За визначеними урядом умовами PSO НАЕК "Енергоатом" зобов’язаний продавати за двосторонніми договорами, що укладаються на електронних аукціонах, до 90% виробленого обсягу електроенергії за граничною ціною (встановленою в квітні-травні), решту електроенергії компанія може продавати за вільними цінами.

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