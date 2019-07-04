Кандидат в депутати та адвокат погрожували вбивством голові ВКДКА Сергію Вилкову, - НААУ

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (ВКДКА) Сергій Вилков звернувся до Генеральної прокуратури та Національної поліції з приводу погроз вбивством, які надійшли від екс-адвоката, кандидата в народні депутати Інни Рафальської та її адвокатів.

Про це Українським Новинам повідомила Національна асоціація адвокатів України.

Як зазначив Сергій Вилков, 23 квітня поточного року користувач Ігор Іванов розмістив в соціальної мережі Фейсбук допис, в якому стверджував, що володіє інформацією, що нібито існує рішення ВКДКА про припинення або зупинення його адвокатської діяльності.

Під цим дописом було розміщено коментар користувача Інни Рафальської наступного змісту: «Игорь, пора убивать».

Крім неї свій допис залишив і користувач Роман Трускавецький: «Все вірно. Потрібно винищувати пришвейду з адвокатської спільноти, як всякий бур'ян та непотріб!!».

Як зазначив Сергій Вилков, допис Ігоря Іванова пов’язаний з проведенням 24 квітня засідання ВКДКА, до порядку денного якого було включено питання про закриття дисциплінарної справи щодо нього.

Вилков звертає увагу, що існують реальні підстави побоюватись виконання цих погроз відносно членів ВКДКА, його самого та його заступників.

Голова ВКДКА вважає такі дії Інни Рафальської та Романа Трускавецького злочинними, адже Кримінальним кодексом це кваліфікується як погроза вбивством (ч.1 ст. 129 кодексу).

Вилков закликав правоохоронців вжити заходів в межах компетенції щодо недопущення порушення його прав, а також прав та гарантій діяльності заступників Голови ВКДКА та її членів.

В свою чергу, Рада адвокатів України своїм рішенням підтримала Вилкова та звернулась до Генерального прокурора України Юрія Луценко та Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою взяти цю справу під особистий контроль, провести неупереджене розслідування та притягнути винних до відповідальності.

НААУ нагадує, що Інна Рафальська – екс-голова Ради адвокатів Києва, яку було позбавлено посади за зловживанням службовим становищем та шахрайство.

У 2016 році ревізійна комісія Національної асоціації адвокатів України виявила факт створення Інною Рафальською громадської організації, яка незаконно узурпувала повноваження Ради адвокатів Києва та видавала підробні адвокатські посвідчення.

Крім цього, зловживаючи службовим положенням, Інна Рафальська скоїла фінансових порушень на суму більше 3 млн грн, а також у змові з Ігорем Івановим та державним реєстратором втручалась до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.