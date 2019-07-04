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  • В КМДА передані підписи проти будівництва сміттєперобного заводу на Троєщині, - нардеп Береза
04 липня 2019, четвер, 12:20 369
Політика 2019-07-04T13:00:01+03:00
Українські Новини
В КМДА передані підписи проти будівництва сміттєперобного заводу на Троєщині, - нардеп Береза

В КМДА передані підписи проти будівництва сміттєперобного заводу на Троєщині, - нардеп Береза

"Сьогодні подали до КМДА 10 тис підписів мешканців Троєщини, щодо вимоги заборони будівництва сміттєпереробного/сміттєспалювального комплексу в Деснянському районі!", - написав народний депутат Борислав Береза на своїй сторінці в Facebook. 

Політик наголошує, що в Деснянському районі біля ТЕЦ-6, міською владою відведено дві земельні ділянки кадастровий № 8000000000:62:076:0029 та № 8000000000:62:076:0022 для будівництва сміттєспалювального заводу. Друга ділянка відведена для сміттєвого полігону.

"Після петиції 2016 року, яку подали кияни щодо вимоги заборони будівництва заводу в Деснянському районі була створена робоча група при КМДА, яка мала вирішити питання - будувати чи не будувати завод на Троєщині. Питання було відтерміноване, але не вирішене. При цьому наміри були очевидні - в бюджеті м. Києва на проектну документацію сміттєпереробного комплексу в Деснянському районі було виділено в 2017 - 3,6 млн грн, в 2018 році - 1 млн грн.  Навесні 2019 року кожна київська родина в поштову скриньку отримала карту Плану перспективного розвитку Києва на 2019-2021роки в якому зазначено будівництво сміттєпереробного комплексу біля ТЕЦ-6. Мер Кличко Віталій розпорядженням № 454 від 18.03.2019 року цей План затвердив. Потенційна загроза стала реальною", - наголошує він.

На думку народного депутата, Деснянський район потерпає від транспортної проблеми - метро відсутнє, а єдиний Північний міст не здатен забезпечити нормальне сполучення з центральною частиною міста. Але замість вирішення цих проблем міська влада вирішила будувати сміттєпереробний комплекс.

"Волонтери зібрали більше 10 тис підписів проти будівництва сміттєпереробного/сміттєспалювального комплексу в Деснянському районі! І тільки після цього чиновники КМДА через ЗМІ та своїх представників в районі, почали спростовувати свої наміри щодо будівництва сміттєвого заводу. Мовляв, це все політичні інсинуації. Але нам не потрібні публічні заяви. Історія з незаконними забудовами показує, що вони нічого не вартують, а робляться тільки перед виборами, щоб заспокоїти громадськість. Нам потрібні документальні підтвердження! А підтвердженням зміни намірів КМДА - є рішення Київради щодо заборони будівництва сміттєвого заводу та зміна цільового призначення земельних ділянок в Деснянському районі", - стверджує Береза.

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури на 2016-2020 роки передбачала будівництво комплексу із сортування / переробки ТПВ, які утворюються на Лівому березі Києва за рахунок інвестиційних коштів. За даними КМДА, зсідання конкурсної комісії по визначенню виконавця послуг з переробки (обробки) та захоронення побутових відходів, які утворюються на території Києва, пройшло 28 вересня 2018 року.

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