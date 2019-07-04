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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 липня 2019, четвер, 11:14 14
Прес-центр 2019-07-04T13:15:03+03:00
Українські Новини
8.07.19 11:00 Круглий стіл: "Чи готові українці проміняти депозити на ОВДП?"

8.07.19 11:00 Круглий стіл: "Чи готові українці проміняти депозити на ОВДП?"

8 липня  2019 року, об 11:00 в прес-центрі "Українські Новини" компанія  "Фінансовий клуб" проведе круглий стіл на тему: "Чи готові українці проміняти депозити на ОВДП?"

В якості спікерів запрошені:

  • Олег Кириченко, директор департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Укргазбанку;
  • Тетяна Попович, директор блоку "Ринки капіталу" Альфа-Банку;
  • Костянтин Кошеленко, заступник голови правління Банку Форвард;
  • Антон Коваленко, директор департаменту казначейства та фінансових установ ОТП Банку;
  • Григорій Овчаренко, директор, голова підрозділу з управління локальними активами ICU.

В програмі круглого столу:

  • Максимальний прибуток при мінімальних ризиках: які надійні фінансові інструменти зараз доступні українцям?
  • Чи можуть ОВДП стати більш дохідною альтернативою депозитам?
  • Які клієнти вже купують державні папери і навіщо.
  • Плюси і мінуси інвестування в ОВДП для "новачків".
  • Що обмежує розвиток ринку інвестицій в ОВДП і які зміни необхідні.

Модератором круглого стола виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Круглий стіл відбудеться у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" за адресою: вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

Акредитація журналістів: (+38) 050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net.
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