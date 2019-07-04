8.07.19 11:00 Круглий стіл: "Чи готові українці проміняти депозити на ОВДП?"

8 липня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі "Українські Новини" компанія "Фінансовий клуб" проведе круглий стіл на тему: "Чи готові українці проміняти депозити на ОВДП?"\r\n В якості спікерів запрошені: \r\n\r\nОлег Кириченко, директор департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу Укргазбанку;\r\nТетяна Попович, директор блоку "Ринки капіталу" Альфа-Банку;\r\nКостянтин Кошеленко, заступник голови правління Банку Форвард;\r\nАнтон Коваленко, директор департаменту казначейства та фінансових установ ОТП Банку;\r\nГригорій Овчаренко, директор, голова підрозділу з управління локальними активами ICU.\r\n\r\nВ програмі круглого столу:\r\n\r\nМаксимальний прибуток при мінімальних ризиках: які надійні фінансові інструменти зараз доступні українцям?\r\nЧи можуть ОВДП стати більш дохідною альтернативою депозитам?\r\nЯкі клієнти вже купують державні папери і навіщо.\r\nПлюси і мінуси інвестування в ОВДП для "новачків".\r\nЩо обмежує розвиток ринку інвестицій в ОВДП і які зміни необхідні.\r\n\r\nМодератором круглого стола виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний. \r\nКруглий стіл відбудеться у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" за адресою: вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.\r\nАкредитація журналістів: (+38) 050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net.