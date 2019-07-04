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04 липня 2019, четвер, 09:30 16
Фінанси 2019-07-04T13:15:04+03:00
Українські Новини
Відрахування до бюджету від великих податків побили всі рекорди в червні

Відрахування до бюджету від великих податків побили всі рекорди в червні

Гроші.
Гроші.

Великі платники податків збільшили відрахування до держбюджету вдвічі до рекордних 37,9 млрд гривень у червні.

Про це йдеться в повідомленні Офісу великих платників податків, передають Українські Новини.

Протягом червня 2019 платниками офісу забезпечені рекордні надходження податків і зборів до державного бюджету в розмірі 37,9 млрд гривень, що майже вдвічі перевищує збір платежів у червні 2018 року.

В розрізі основних податків до державного бюджету надійшло податку на додану вартість 10 млрд гривень, акцизного податку - 6,4 млрд гривень і податку на прибуток - 2,5 млрд гривень.

Зростання надходжень до держбюджету відбулося порівняно з червнем 2018 року за всіма бюджетотвірними податками, а саме: з податку на прибуток надходження збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,1 млрд гривень, або на 77,7%; з податку на додану вартість - на 1,1 млрд гривень, або на 11,7%; за акцизним податком - на 701,5 млн гривень, або на 12,4%; за частиною чистого прибутку - на 15,7 млрд гривень, або майже в 21 раз.

Частка податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується офісом за наслідками червня 2019 становила більш як 65% від бюджету податкових платежів по Україні.

У тому числі податок на прибуток - 90,4%, податок на додану вартість - 55,2%, акцизний податок - 95,6%.

Як повідомляли Українські Новини, кількість великих платників податків у реєстрі на 2019 рік зросла на 10% або на 136 юросіб до 1,5 тис. Крім того, киянка заплатила рекордні 120 млн грн податку на доходи фізосіб.

Тим часом у ТОП-100 найбільших платників податків до держбюджету в 2018 лідирують газовики і енергетики.

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