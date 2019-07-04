За півроку зафіксовано 36 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ

У червні трапилося 6, а від початку року зафіксовано 36 випадків застосування сили до журналістів в Україні. Про таку статистику агресивних дій проти представників ЗМІ інформує НСЖУ.

У червні відразу по два напади на журналістів трапилися в Харкові та Одесі. Крім того, силу проти працівників ЗМІ застосовували у Рівному та на Чернігівщині. Після перебування у півторамісячній комі у червні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Це перше убивство українського журналіста від часу загибелі Павла Шеремета у липні 2016 року унаслідок підриву автомобіля. Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Найжорстокішим та найрезонаснішим нападом у червні стало побиття харківського оператора Вадима Макарюка, що трапилося 7 червня під час зйомок конфлікту між підприємцями та місцевими активістами на території ТЦ "Барабашово". Кілька осіб накинулися на Вадима та жорстоко побили, у результаті оператор майже два тижні пробув у реанімації, перенісши інсульт.

"Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.