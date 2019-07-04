підписатися на розсилку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
ONLINE
Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 липня 2019, четвер, 08:59 10
Події 2019-07-04T09:00:04+03:00
Українські Новини
За півроку зафіксовано 36 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ

За півроку зафіксовано 36 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ

У червні трапилося 6, а від початку року зафіксовано 36 випадків застосування сили до журналістів в Україні. Про таку статистику агресивних дій проти представників ЗМІ інформує НСЖУ.

У червні відразу по два напади на журналістів трапилися в Харкові та Одесі. Крім того, силу проти працівників ЗМІ  застосовували у Рівному та на Чернігівщині. Після перебування у півторамісячній комі у червні помер черкаський журналіст Вадим Комаров.  Це перше убивство українського журналіста від часу загибелі Павла Шеремета у липні 2016 року унаслідок підриву автомобіля. Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Найжорстокішим та найрезонаснішим нападом у червні стало побиття харківського оператора Вадима Макарюка, що трапилося 7 червня під час зйомок конфлікту між підприємцями та місцевими активістами на території ТЦ "Барабашово". Кілька осіб накинулися на Вадима та жорстоко побили, у результаті оператор майже два тижні пробув у реанімації, перенісши інсульт.

"Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.

Більше новин про: НСЖУ

Архів
Новини
Відрахування до бюджету від великих податків побили всі рекорди в червні 09:30
Погіршення погоди перекинеться на ще одну область України, - ДСНС 09:06 Карта
За півроку зафіксовано 36 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів, - НСЖУ 08:59
Можливе присвоєння 11 млн гривень при будівництві "мосту Кличка" розслідує ДБР 08:27
З гаманців українців зникнуть купюри в 1 і 2 гривні: коли і чому 08:00
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України 12:27
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію 12:35
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Проводити судову реформу без плану дій буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку, - Ставнійчук 14:42
Україна не запрошуватиме місію ПАРЄ для довгострокового спостереження за виборами 18:00
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok