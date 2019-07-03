У Facebook стався збій: частина користувачів не може переглядати зображення

Сьогодні, 3 липня, в роботі соціальної мережі Facebook стався збій, через який користувачі не можуть відкрити велику частину зображень. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Так, згідно з даними сервісу, найбільш серйозні збої в роботі соціальної мережі спостерігаються в США і Західній Європі.

Проте в Україні користувачі Facebook також скаржаться на перебої в його роботі. Замість картинок відображаються білі порожні квадрати, в яких можна прочитати опис фотографії, але не побачити її.

"Фото профілю. На даному зображенні може перебувати...", - можуть прочитати користувачі опис зображення.

Також у програмі Messenger не відкриваються зображення, які користувачі відправляють один одному.

Станом на 23:20 збій не перестає відображатися у багатьох користувачів соціальної мережі.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Facebook могли бачити паролі мільйонів користувачів Instagram без шифрування.

Тим часом у Facebook досі не знають, що призвело до найбільшого збою в історії соцмережі.