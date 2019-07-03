У Facebook стався збій: частина користувачів не може переглядати зображення

Сьогодні, 3 липня, в роботі соціальної мережі Facebook стався збій, через який користувачі не можуть відкрити велику частину зображень. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.\r\nТак, згідно з даними сервісу, найбільш серйозні збої в роботі соціальної мережі спостерігаються в США і Західній Європі.\r\nПроте в Україні користувачі Facebook також скаржаться на перебої в його роботі. Замість картинок відображаються білі порожні квадрати, в яких можна прочитати опис фотографії, але не побачити її.\r\n"Фото профілю. На даному зображенні може перебувати...", - можуть прочитати користувачі опис зображення.\r\nТакож у програмі Messenger не відкриваються зображення, які користувачі відправляють один одному.\r\nСтаном на 23:20 збій не перестає відображатися у багатьох користувачів соціальної мережі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, співробітники Facebook могли бачити паролі мільйонів користувачів Instagram без шифрування.\r\nТим часом у Facebook досі не знають, що призвело до найбільшого збою в історії соцмережі.