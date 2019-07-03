підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 липня 2019, середа, 23:35 15
Життя 2019-07-04T00:00:02+03:00
Українські Новини
У Facebook стався збій: частина користувачів не може переглядати зображення

У Facebook стався збій: частина користувачів не може переглядати зображення

Facebook. Фото: Facebook
Facebook. Фото: Facebook

Сьогодні, 3 липня, в роботі соціальної мережі Facebook стався збій, через який користувачі не можуть відкрити велику частину зображень. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Так, згідно з даними сервісу, найбільш серйозні збої в роботі соціальної мережі спостерігаються в США і Західній Європі.

Проте в Україні користувачі Facebook також скаржаться на перебої в його роботі. Замість картинок відображаються білі порожні квадрати, в яких можна прочитати опис фотографії, але не побачити її.

"Фото профілю. На даному зображенні може перебувати...", - можуть прочитати користувачі опис зображення.

Також у програмі Messenger не відкриваються зображення, які користувачі відправляють один одному.

Станом на 23:20 збій не перестає відображатися у багатьох користувачів соціальної мережі.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Facebook могли бачити паролі мільйонів користувачів Instagram без шифрування.

Тим часом у Facebook досі не знають, що призвело до найбільшого збою в історії соцмережі.

Більше новин про: Facebook Соціальна мережа збій в роботі

Архів
Новини
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
У Facebook стався збій: частина користувачів не може переглядати зображення 23:35
СБУ надала ЦВК докази відсутності в Україні Клюєва і Шарія протягом останніх 5 років 23:20
ГПУ запитує Офіс Зеленського, звідки його прес-секретар взяла, що ЗСУ обстрілює цивільні об'єкти 23:00
Після Резніченка в обласному бюджеті не лишилося грошей навіть на зарплати і комуналку 22:52
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію 12:35
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України 12:27
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Проводити судову реформу без плану дій буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку, - Ставнійчук 14:42
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
Росія знову вирішила скликати Радбез ООН через українську мову в Україні 14:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok