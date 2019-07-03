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03 липня 2019, середа, 19:15 174 Відео
Президент 2019-07-03T20:00:03+03:00
Українські Новини
Солістка групи KAZKA просить Зеленського відреагувати на ситуацію з іноземним громадянством Куницького

Солістка групи KAZKA просить Зеленського відреагувати на ситуацію з іноземним громадянством Куницького

Олександра Зарицька. Фото: YouTube/КАZКА
Олександра Зарицька. Фото: YouTube/КАZКА

Солістка музичної групи Kazka, харків'янка Олександра Зарицька звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням розібратися в ситуації з іноземним громадянством кандидата в народні депутати від політичної партії "Слуга народу" Олександра Куницького.

До глави держави співачка звернулася у соціальній мережі Instagram.

"Шановний Володимир Олександрович! Пане Президенте! Я звертаюся до Вас як представник молоді та як харків'янка. Я - Ваш виборець. Дуже Вас прошу розібратися з ситуацією щодо Куницького Олександра. Він має інше громадянство та про це знає вся країна. Він не має права представляти Вашу партію. Це неправильно і це незаконно", - написала Зарицька.

Відеозвернення до Президента співачка записала на тлі обговорення громадськістю наявності ізраїльського громадянства у Олександра Куницького. Той балотується в народні депутати у мажоритарному округу №169 в Харкові. У мережі навіть з'явилися його фотографії у військовій формі Ізраїлю. Їх вчора, 2 липня, опублікували відразу 2 нардепа – Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук.

Олександр Куницький – зліва. Фото: vesti-ukr.comОлександр Куницький – зліва. Фото: vesti-ukr.com

Олександр Куницький виділений червоним. Фото: vesti-ukr.comОлександр Куницький виділений червоним. Фото: vesti-ukr.com

Перед цим у Центральній виборчій комісії (ЦВК) України заявили про отримання документального підтвердження фактів перетину українського кордону Куницким за паспортом іноземної держави. "У ЦВК є абсолютно всі документи. Вони зараз розглядаються. Тобто зараз питання про те, що потрібно розглянути всі документи", - сказав радник голови ЦВК з медійних питань Олександр Остапа.

До речі, ще в 2014 році на YouTube було опубліковано відеозапис, на якому Олександр Куницький особисто говорить про те, що знаходиться в Ізраїлі, а також готується до прийняття присяги в армії цієї держави.

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