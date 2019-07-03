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03 липня 2019, середа, 18:29 146
Президент 2019-07-03T20:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленському слід подякувати Медведчуку за звільнення українських полонених, – політексперт

Зеленському слід подякувати Медведчуку за звільнення українських полонених, – політексперт

Віктор Медведчук. Фото з відкритих джерел
Віктор Медведчук. Фото з відкритих джерел

Політичний експерт Володимир Макарівський вважає, що Президенту України Володимиру Зеленському варто було б подякувати голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку за визволення 4 українських полонених.

Таку думку експерт висловив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Віктора Медведчука можна любити, можна не любити, але це в будь-якому випадку емоції. А факти такі, що сьогодні лише він веде ефективні, результативні переговори щодо звільнення наших полонених", – написав Макаровський.

Він підкреслив, що не Президента, не Міністерству закордонних справ України, а саме Медведчуку вдалося звільнити полонених.

"І той факт, що саме Медведчук минулого тижня вперше за півтора року звільнив полонених українців (причому, відразу чотирьох) говорить про те, що він як мінімум не боїться брати на себе відповідальність й домагається результату в таких складних питаннях. Медведчук! Не Президент Зеленський, не наш МЗС – вони ніяк не просунулися, пальцем не поворухнули у справі звільнення українських громадян. А саме той Медведчук, якого багато хто вважає неоднозначною фігурою", – зазначив експерт.

Він нагадав, що звинувачення на адресу Медведчука – нібито він згадує про полонених лише перед виборами – надумані, так як він з початку збройного конфлікту на Донбасі звільнив більше 400 українців.

"До речі, про Зеленського. Його роздратована реакція на звільнення 4 українців здивувала всіх реально. Як і обвинувачення на адресу Медведчука, що він нібито згадує про полонених лише перед виборами. Адже вся країна знає, що Медведчук звільнив понад 400 осіб починаючи з 2014 року. І, по-хорошому, Зеленському варто було б подякувати Медведчуку, а не публічно психувати через нього. Виникає питання: так хто тут більше "неоднозначна фігура"?" – резюмував Володимир Макаровський.

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