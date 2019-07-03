"Укренерго" оскаржило ухвалу Окружного адмінсуду Києва щодо тарифів компанії

Державне підприємство (ДП) "Національна енергетична компанія "Укренерго" подало апеляційну скаргу на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва (№640/11330/19 від 27 червня 2019 року), якою призупинено дію постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №954 та №955 від 7 червня 2019 року про встановлення тарифів для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на 2-е півріччя поточного року. Також компанія відправила до суду клопотання, яким просить скасувати припинення дії зазначених постанов.

Про це повідомляється на офіційному веб-сайті "Укренерго".

Раніше про оскарження ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва №640/11330/19 від 27 червня 2019 року в апеляційному порядку повідомили НКРЕКП та ДП "Гарантований покупець". Оскаржувана ухвала була винесена судом за заявою АТ "Нікопольський завод феросплавів".

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника "Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook пояснив економічні причини встановлення НКРЕКП нових тарифів для компанії "Укренерго".

"Як ми неодноразово повідомляли, зміна тарифів Укренерго з липня 2019 року не пов’язана з тим, що ми нібито почали дорожче передавати електроенергію чи придумали нову послугу з диспетчеризації. Це лише приведення у відповідність до вимог закону "Про ринок електроенергії" взаємовідносин між учасниками ринку. І наш тариф не виріс в рази, а просто ми починаємо сплачувати за те, що раніше оплачувало ДП "Енергоринок", якого вже немає в новій моделі ринку. Це просто переміщення частини витрат, яке не вплинуло на ціни для споживачів, на відміну від інших речей, про які ми повідомляли раніше" - стверджує Ковальчук.

Нагадаємо, ДП "НЕК "Укренерго" – енергетична компанія з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України та передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до регіональних електромереж енергопостачальних компаній. До складу компанії входять 8 енергосистем, що охоплюють всю територію України.