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03 липня 2019, середа, 16:45 163
Верховна Рада і партії 2019-07-03T19:30:03+03:00
Українські Новини
Нардеп Шахов вважає, що для миру на Донбасі потрібен прямий діалог з Росією, – ЗМІ

Нардеп Шахов вважає, що для миру на Донбасі потрібен прямий діалог з Росією, – ЗМІ

Сергій Шахов. Фото: прес-служба
Сергій Шахов. Фото: прес-служба

Депутат Верховної Ради України Сергій Шахов (група "Воля народу") вважає, що для встановлення миру на Донбасі потрібен прямий діалог з Російською Федерацією. Також парламентарій переконаний, що переговори про мир потрібно вести без посередників.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

"Розведення військ у Станиці-Луганській - хороший сигнал, але головне, щоб домовленостей дотримувалися всі сторони конфлікту", - заявив Шахов в ефірі телевізійного каналу "Наш", коментуючи виконання "мінських угод".

На думку Шахова, єдиний спосіб забезпечити мир на Донбасі – пряма розмова з агресором.

Відповідаючи на запитання ведучого, які перспективи та подальші кроки для миру можна зробити, парламентарій зазначив: "Президент Зеленський чітко сказав на дебатах про те, що він готовий розмовляти "хоч з чортом лисим", щоб був мир. Казав же? Казав. Тому, не важливо, з ким би велися такі переговори - була б моя воля, якби я був Президентом, я б полетів до Росії та розмовляв би прямо з Росією - без усяких посередників, тому що ми самостійна країна і можемо вести діалог від свого імені".

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