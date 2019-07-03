Противники енергореформи готують хакерську атаку на інфраструктуру ринку електроенергії, – Трохимець

Інтернет-сайти ключових операторів конкурентного ринку електроенергії можуть зазнати хакерської атаки, яку готують противники реформи енергоринку, повідомив на сторінці у Facebook президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець.

"З'явилась інформація, що готується хакерська атака на сайти державних підприємств, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії. Мова йде про ДП "НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець" та ДП "Оператор ринку"! Саме на сайтах цих компаній знаходяться електронні платформи, через які ведуться торги на таких сегментах ринку електричної енергії, як "ринок на добу наперед" та "внутрішньодоьовий ринок". А ДП "НЕК "Укренерго" здійснює оперативно-диспетчерське управління електроенергетичною системою України", - пише Трохимець.

Експерт переконаний, що організаторами можливою хакерської атаки є противники нового ринку електроенергії. Він закликає правоохоронні органи до оперативного розслідування.

"Як бачимо, комусь дуже не хочеться мати вільного ринку електричної енергії. Ці люди готові покласти енергосистему, аби тільки повернути електроенергетику до стану ручного управління! Сподіваюсь, що, у разі хакерських атак, сайти вказаних компаній вистоять, а силові органи забезпечать ефективне розслідування таких диверсій!!!", - стверджує Трохимець.

Нагадаємо, з 1 липня набув чинності Закон "Про ринок електричної енергії", згідно якого розпочався другий етап реформи енергосектору. На другому етапі реформи запрацює ринок двосторонніх договорів, споживачі зможуть обирати постачальника, який запропонує кращу ціну і якість послуг. Реалізація передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі.