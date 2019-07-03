Бойко в Чугуєві розповів про переговори з Росією про мир

Кандидат в прем'єр-міністри від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розповів під час робочої поїздки до Харківської області про переговори з Російською Федерацією про мир на Донбасі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Політик переконаний, що подолання економічної та соціальної кризи в Україні неможливо без встановлення миру. Мешканців Харківщини, як і всієї України, хвилюють одні й ті ж самі питання: коли нарешті буде в Україні нормальне життя – без війни, тарифного геноциду, з гідними зарплатами і пенсіями, чи є надія на стабільність.

"Шостий рік тривають бойові дії на сході країни. І вже абсолютно очевидно, що воєнного шляху для досягнення миру – немає. Найбільш дієвим на сьогоднішній день є дипломатичний шлях, шлях переговорів. Ми з самого початку виступали за прямі переговори з усіма сторонами конфлікту, і повернення чотирьох громадян України підтвердило, що прямі переговори є ефективними (28 червня завдяки зусиллям голови Політради партії Віктора Медведчука були звільнені 4 українців). Ми будемо і надалі продовжувати працювати над досягненням миру в Україні. Це наша головна мета, з якою ми йдемо на вибори", – розповів Юрій Бойко під час спілкування з жителями Чугуєва.

Політик навів дані про те, що за 2014-2018 роки Україна втратила 8,7% своєї економіки, і на кінець 2018 році реальний ВВП становив 91,3% від рівня 2013 року. За той же період доларовий ВВП впав майже на 30% або більш ніж на 50 млрд доларів. Показник ВВП на душу за цей час обвалився з 4 030 доларів на людину до 3 095 доларів, або на 23%. Він нагадав, що промислове виробництво на кінець 2018 року в реальному вираженні становило всього 81,6% від рівня 2013 року (тобто Україна втратила майже 1/5 частину промисловості), вантажообіг – 88%, роздрібний товарообіг – 83,9% .

"Без миру – не буде економічного зростання. Це очевидний факт. Від піар-акцій промисловість не запрацює. Тому наша політика – це політика економічного прагматизму. Захищати вітчизняного виробника, відновлювати промисловий та науковий потенціал, стимулювати розвиток підприємництва. Дешеві кредити для молоді, справедливе оподаткування – податки повинні йти не на війну, а на розвиток країни та благополуччя людей – це те, що ми плануємо зробити і обов'язково зробимо після перемоги на виборах. В лавах "Опозиційної платформи - За життя" набагато більше професійних управлінців, ніж у тих, хто нам протистоїть. А що стосується повернення людей, то я твердо вірю, що в мирну успішну Україну люди обов'язково повернуться!" – сказав Бойко.

Згідно з соцопитуванням, проведеним 12-20 червня соціологічною групою "Рейтинг", найчастіше майбутнім прем'єр-міністром респонденти бачать Юрія Бойка, якого назвали 13% українців. Також до трійки лідерів входять Юлія Тимошенко (11%) і Володимир Гройсман (10%). Соцдослідження проводилося серед жителів України старше 18 років. В опитуванні взяли участь 6 тис. осіб. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,3%.