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03 липня 2019, середа, 14:39 12 Документ
Президент 2019-07-03T17:15:03+03:00
Українські Новини
У Зеленського досі діють обмеження на вхід на Банкову в шортах, з телефонами та ноутбуками

У Зеленського досі діють обмеження на вхід на Банкову в шортах, з телефонами та ноутбуками

Володимир Зеленський. Фото: rbc.ru
Володимир Зеленський. Фото: rbc.ru

Всупереч повідомленням, що з'явилися у засобах масової інформації, про нібито скасування дрес-коду в Офісі Президента України, станом на початок липня в будівлі на вул. Банкової продовжують діяти обмеження для відвідувачів.

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Українських Новин.

В президентському Офісі уточнили, що порядок входу відвідувачів до режимних будівель (в тому числі – їх зовнішній вигляд) регламентуються п. 53 спільного розпорядження голів Адміністрації Президента України (АПУ) та Державного управління справами (ДУС) від 2015 року №216, що має гриф "ДСК" (Для службового користування").

У відповідь на повторний запит до Офісу Президента розкрили зміст п. 53 зазначеного документа.

Так, до будинку на вул. Банковій не дозволяється вхід особам, зовнішній вигляд яких (одяг, взуття, аксесуари) не відповідають стандартам ділового стилю. Як відомо, шорти до ділового стилю одягу не відносяться.

Також відвідувача не впустять до будівлі президентського Офісу з мобільними телефонами, кіно - і фотоапаратурою, ноутбуками.

Крім того, заборонений вхід до будівлі та на територію з дітьми віком до 14 років.

Діють також обмеження на вхід зі зброєю, великими сумками і валізами, з домашніми тваринами або у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше український підприємець і волонтер, №4 у виборчому списку партії "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що до будівлі на вул. Банковій почали пускати в шортах. "В адміністрацію вже можна (приходити в шортах). Мене не пускали. Кажуть: дрес-код. Я кажу: хто дрес-код затвердив? Вони кажуть: не знаємо. Я знайшов коменданта. Кажу: а чому дрес-код, чому можна у шортах? І знайшли документи. Поміняли документи. Зараз можна", – сказав Арахамія.

Пізніше відповідальна у Зеленського за департамент інформаційної політики Ірина Победоносцева повідомила "Радіо Свобода", що подібні новації поки знаходяться у стадії підготовки. "Ми усі підтримуємо цю ініціативу та вважаємо, що це трохи застарілі норми. Найближчим часом має запрацювати ця інновація. Залишилося врегулювати ці питання, щоб за всіма інстанціями пройшло", - заявила вона на початку червня 2019 року.

Джерело : Українські новини
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