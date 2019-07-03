підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 липня 2019, середа, 15:35 151
Економіка 2019-07-03T17:30:03+03:00
Українські Новини
НКРЕКП оскаржила ухвалу Окружного адмінсуду Києва щодо призупинення тарифів "Укренерго"

НКРЕКП оскаржила ухвалу Окружного адмінсуду Києва щодо призупинення тарифів "Укренерго"

НКРЕКП. Фото: slovoidilo.ua
НКРЕКП. Фото: slovoidilo.ua

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) категорично не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 червня 2019 року щодо задоволення заяви Акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" щодо зупинення дії постанов НКРЕКП про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії та тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ДП "НЕК "Укренерго" на 2-е півріччя 2019 року. НКРЕКП подала відповідну апеляційну скаргу.

Про це йдеться в офіційній заяві Регулятора.

"НКРЕКП наголошує, що рішення про встановлення тарифів на послуги оператора системи передачі були прийняті у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про ринок електричної енергії" та враховують ключові складові для запуску та функціонування нової моделі конкурентного ринку електричної енергії", - вказано на сторінці НКРЕКП у соціальній мережі Facebook.

В НКРЕКП наголошують, що вживатимуть вичерпних заходів з метою якнайшвидшого врегулювання зазначеної ситуації, а ринок електричної енергії продовжує працювати.

Як повідомлялося, Окружний адмінсуд м. Києва прийняв ухвалу про призупинення дії постанов НКРЕКП від 07.06.2019 №954 та від 07.06.2019 №955.

В Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України висловили повну підтримку НКРКП, зазначивши, що вона діяла у межах своїх повноважень та у повній відповідності до Закону України "Про ринок електричної енергії".

"На жаль, активізувалися деякі зацікавлені сторони, які намагаються нівелювати зусилля та успіхи держави у напрямку енергетичної євроінтеграції. Впевнені, що НКРЕКП зможе захистити державні інтереси в апеляційній інстанції", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному веб-сайті міністерства.

Більше новин про: НКРЕКП Електроенергія Укренерго Окружний адмінсуд Києва Нікопольський завод феросплавів

Архів
Новини
Гривня зміцнилася нижче позначки 26 UAH/USD 17:24
Разумков не виключає перепризначення Гройсмана прем'єром 17:22
Негода в Кривому Розі. Фото:
Через негоду в Кривому Розі троє загиблих: одного з них вдарило струмом від обриву електромережі 17:03
Нардеп Шахов вважає, що для миру на Донбасі потрібен прямий діалог з агресором, – ЗМІ 16:45
ГПУ надала докази, що Клюєв 5 років жив у Росії 16:42
більше новин
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
На виборах в ОТГ лідирують "Батьківщина" та "Наш край", - попередній підрахунок 17:37
більше новин
Ставнійчук про судову реформу команди Зеленського: КС має всі підстави визнати судову реформу Порошенка неконституційною 10:10
Проводити судову реформу без плану дій буде так само злочинно, як це було зроблено при Порошенку, - Ставнійчук 14:42
Власники і СЕО українських компаній в рамках львівського Jazz Fest провели бізнесову дискусійну панель Hyperloop for Business 19:44
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати 13:55
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok