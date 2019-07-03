НКРЕКП оскаржила ухвалу Окружного адмінсуду Києва щодо призупинення тарифів "Укренерго"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) категорично не погоджується з рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 червня 2019 року щодо задоволення заяви Акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" щодо зупинення дії постанов НКРЕКП про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії та тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ДП "НЕК "Укренерго" на 2-е півріччя 2019 року. НКРЕКП подала відповідну апеляційну скаргу.

Про це йдеться в офіційній заяві Регулятора.

"НКРЕКП наголошує, що рішення про встановлення тарифів на послуги оператора системи передачі були прийняті у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про ринок електричної енергії" та враховують ключові складові для запуску та функціонування нової моделі конкурентного ринку електричної енергії", - вказано на сторінці НКРЕКП у соціальній мережі Facebook.

В НКРЕКП наголошують, що вживатимуть вичерпних заходів з метою якнайшвидшого врегулювання зазначеної ситуації, а ринок електричної енергії продовжує працювати.

Як повідомлялося, Окружний адмінсуд м. Києва прийняв ухвалу про призупинення дії постанов НКРЕКП від 07.06.2019 №954 та від 07.06.2019 №955.

В Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України висловили повну підтримку НКРКП, зазначивши, що вона діяла у межах своїх повноважень та у повній відповідності до Закону України "Про ринок електричної енергії".

"На жаль, активізувалися деякі зацікавлені сторони, які намагаються нівелювати зусилля та успіхи держави у напрямку енергетичної євроінтеграції. Впевнені, що НКРЕКП зможе захистити державні інтереси в апеляційній інстанції", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному веб-сайті міністерства.