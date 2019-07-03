КДКП оголосила догану прокурору САП Яровій за участь у форумі Тимошенко

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія (КДКП) оголосила догану прокурору САП у справі "Роттердам+" Ользі Яровій за участь у форумі передвиборчої програми "Новий курс" Юлії Тимошенко в червні 2018 року.

Про це Українським Новинам повідомив представник КДКП.

За його словами, рішення КДКП було прийнято 12 червня.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила: притягнути до дисциплінарної відповідальності начальника п'ятого відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної Генеральної прокуратури України Ярову та накласти на неї дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

В ході проведення перевірки фактів грубого порушення правил прокурорської етики Яровою, не знайшли свого підтвердження.

Не знайшов свого підтвердження факт вчинення Яровою дисциплінарного проступку, а саме вчинення дій, що порочать звання прокурора і які можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури.

Таким чином, в ході дисциплінарного провадження КДКП встановила, що факти, викладені у дисциплінарних скаргах частково знайшли своє підтвердження та Ярова підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності за п. 7 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про прокуратуру", а саме: порушення правил внутрішнього службового розпорядку.

Як повідомляли Українські Новини, у червні 2018 року Ярова в робочий час відвідала форум "Новий курс" Тимошенко.

Вона пояснила свою участь у форумі збором матеріалу для написання наукової роботи.