Ми готові передати державі смуги в діапазоні 900 МГц за умови введення технологічної нейтральності, - "Київстар"

Ми готові передати державі смуги в діапазоні 900 МГц за умови введення технологічної нейтральності, - "Київста

Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" (Київ) готовий передати державі частину смуг радіочастот в діапазоні 900 МГц за умови впровадження принципу технологічної нейтральності.

Про це Українським Новинам повідомив президент "Київстару" Олександр Комаров.

"Київстар" розуміє важливість скорочення цифрового розриву в Україні. Ми не раз пропонували варіанти обміну частотами діапазону 900 МГц, оскільки такий обмін призведе до збільшення доступного обсягу спектру. Ми готові розглядати можливість часткового повернення частот державі на певних умовах", - зазначив він.

Комаров додав, що "Київстар" вважає необхідною умовою для обміну радіочастотами введення принципу технологічної нейтральності, який дасть можливість всім телекомунікаційним компаніям розвивати будь-які послуги зв'язку на частотах, які вже видані операторам.

Крім того, президент "Київстару" вважає важливим розуміти бачення НКРЗІ щодо компенсації для "Київстар" у разі відмови компанії від частини спектру, а також покрокового алгоритму реорганізації частот в діапазоні 900 МГц і їх рефармінгу.

Крім того, він підкреслив, що в 2018 році "Київстар" заплатив понад 1 млрд гривень за оренду радіочастот.

"Компанія набувала радіочастоти на законних підставах, за ринковою вартістю, шляхом ефективних злиттів і поглинань, дотримуючи всі законодавчі процедури", - підсумував Комаров.

Як повідомляли Україснькі Новини, "Київстар" підключив до 4G зв'язку 6540 населених пунктів, де проживає 28,4 млн чоловік, або 68,3% населення України.

Раніше "Київстар" продемонстрував базову станцію для мереж 5G.