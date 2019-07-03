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03 липня 2019, середа, 14:55 227
Транспорт 2019-07-03T15:02:06+03:00
Українські Новини
Кличко показав, як тривають роботи з оновлення Борщагівського шляхопроводу

Кличко показав, як тривають роботи з оновлення Борщагівського шляхопроводу

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко опублікував відеозапис, що демонструює, як тривають роботи з оновлення Борщагівського шляхопроводу.

Про це йдеться на веб-сайті мера Києва.

"Сьогодні тривають роботи з оновлення ще одного важливого об’єкту інфраструктури столиці – Борщагівського шляхопроводу. Аби якомога швидше закінчити ремонт цетральної смуги та відновити рух швидкісного трамваю, працівники працюють майже цілодобово", - зазначив Віталій Кличко.

Так, на мосту вже зняли шари старого асфальту та бетону і приступають до вкладання нової арматури. Також фахівці все підготували і розпочнуть роботи з реставрації нижньої частини мосту. Там теж доведеться знімати старий шар бетону та встановлювати нові металеві конструкції. Але, першочергове завдання, як підкреслив мер, - ремонт трамвайного полотна.

"Борщагівський шляхопровід не зазнавав капітального ремонту з 1965 року. І перебував уже в аварійному стані. Тому необхідно було його оновлювати. Я ще раз перепрошую за незручності, пов"язані з ремонтом. Але дорожники роблять все, щоб якнайшвидше завершити заплановані роботи", - додав він.

Також, міський голова зазначив, що комунальне підприємство "Київпастранс" відслідковує ситуацію з трафіком і там, де є необхідність, ставить на лінії додаткові автобуси.

Інформацію про всі зміни маршрутів можна знайти на веб-сайті підприємства.

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