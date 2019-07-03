СБУшника і ще 4 осіб звинувачують у замаху на головного лікаря та пограбуванні інкасаторів

Військова прокуратура Харківського гарнізону передала в суд обвинувачення 5 осіб, в тому числі співробітника Служби безпеки України, в замаху на головного лікаря госпіталю ветеранів війни в Києві і в серії озброєних розбійних нападів на інкасаторські автомобілі та заволодінні 10 млн гривень в Харківській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури Південного регіону, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, замах на головного лікаря Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни стався 19 березня, коли підозрювані за грошову винагороду підірвали вибухівку в під'їзді будинку на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі Києва.\r\nПротягом 2014-2016 років озброєна банда, до складу якої також входив співробітник одного з територіальних підрозділів СБУ, здійснила серію розбійних нападів на інкасаторські автомобілі Приватбанку та заволоділи грошовими коштами в сумі близько 10 млн гривень.\r\n"Під час вчинення вищезазначених протиправних дій злочинці завжди використовували автоматичну зброю і вибухівку і лише за щасливим збігом обставин постраждалим були завдані тільки тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.\r\nПід час проведення санкціонованих обшуків у Києві та Харківській області в приміщеннях, якими користувалися члени банди, вилучено близько 10 тис. патронів, 2 кг вибухових речовин (пластиду), 20 гранат Ф-1, десятки одиниць зброї, саморобних патронів тощо.\r\n27 червня до суду передали обвинувальний акт за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство у складі організованої групи), ч. 4 ст. 187 (розбій), ст. 257 (бандитизм), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами), ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка або ремонт вогнепальної зброї або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в квітні поліція заявила про затримання 5 підозрюваних у серії пограбувань інкасаторів у Харкові.\r\nТакож був затриманий підозрюваний у нападі на інкасаторів в Харківській області до 2016.\r\n